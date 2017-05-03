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Организации "Белнефтехима" за I квартал экспортировали товаров на $1,6 млрд
03.05.2017 21:53 — Новости Экономики | БелТА
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белнефтехима" за I квартал экспортировали товаров на $1,6 млрд. Такая информация размещена на сайте "Белнефтехима" по итогам выездного заседания совета концерна, во время которого были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за январь-март 2017 года, сообщает БЕЛТА.На заседании отмечено, что в условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли."Ожидается выполнение ключевого показателя по экспорту товаров. Экспортировано товаров на $1,6 млрд, или 100%. Положительная динамика по экспорту товаров отрасли обеспечена в феврале (темп - 102,7% к февралю 2016 года) и марте 2017 года (темп - 113% к марту 2016-го)", - отмечается в сообщении.Позитивным фактором стал рост котировок на нефть на мировых рынках и, как следствие, цен на продукты переработки нефти, химическую и нефтехимическую продукцию.Рост экспорта химической и нефтехимической продукции составил 6% (до уровня $389 млн).Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 83,6% к уровню января - марта 2016 года. Объем переработки нефти при этом составил 4,022 млн т (67,3%). Производственные мощности остальных, значимых для экономики республики организаций концерна были максимально загружены по выпуску ликвидной и конкурентоспособной продукции. Добыто 410,2 тыс. т нефти (100%).Совет концерна утвердил мероприятия по снижению затрат на производство продукции на 2017 год. Руководителям организаций поручено обеспечить ритмичную работу производств исходя из оптимальной загрузки производственных мощностей и увеличение объемов производства промышленной продукции, востребованной на рынке.-0-
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Рост экспорта химической и нефтехимической продукции составил 6% (до уровня $389 млн).
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