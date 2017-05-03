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ЕЭК разработает концепцию налогообложения электронной торговли в ЕАЭС

03.05.2017 18:57 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕЭК разработает концепцию налогообложения электронной торговли в ЕАЭС
Фото ЕЭК
3 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработает концепцию налогообложения электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Решение об этом принято Консультативным комитетом по налоговой политике и администрированию ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии. "Дальнейшая цифровизация экономики неизбежна, - отметил на заседании комитета директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян. - Нам необходимо уже сегодня создавать правила игры, обеспечивающие создание условий для справедливой конкуренции и снижения административных издержек, ухода от налоговых барьеров и прочих препятствий на пути свободного перемещения товаров и услуг". Предполагается, что реализация концепции позволит создать гармонизированный механизм налогообложения электронной торговли товарами, наладить обмен информацией между налоговыми и таможенными органами по отслеживанию товарных потоков. Как рассказал ответственный секретарь консультативного комитета Нурматбек Мамбеталиев, подробнее вопросы электронной коммерции планируется обсудить на международном бизнес-форуме "Взимание косвенных налогов по электронным услугам", который состоится в Минске. Организатором мероприятия выступит белорусская сторона совместно с ЕЭК.На заседании комитета были рассмотрены изменения и дополнения в договор о ЕАЭС и протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ. Руководители и эксперты уполномоченных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики в странах союза, представители бизнеса и научного сообщества обсудили вопросы прямого и косвенного налогообложения и информационного обмена между налоговыми органами государств - членов ЕАЭС. Комитет одобрил идею унификации структуры и индивидуализации регистрационных номеров заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, присваиваемых налоговыми органами стран союза при импорте товаров. Цель унификации - упрощение администрирования путем создания интегрированной базы данных заявлений. "Введение нумерации позволит снизить издержки для бизнес-сообщества на проведение контрольных функций и ускорить документооборот при представлении налогоплательщиками этих заявлений", - отметил Тигран Давтян.С целью совершенствования соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал в рамках ЕАЭС члены консультативного комитета приняли решение проанализировать международный опыт и подготовить рекомендации по ряду тем. Среди них - правоприменительная практика международных налоговых соглашений относительно постоянного представительства, фактического владельца, взаимосогласительной процедуры, практика автоматического обмена информацией на основе единого стандарта, влияние мероприятий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения на применение налоговых соглашений.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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