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"Амкодор" открыл сервисный центр в Бангладеш
03.05.2017 18:43 — Новости Экономики | БелТА
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" открыл сервисный центр в Бангладеш, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности."В городе Палаш (Бангладеш) открыт торгово-сервисный центр Amkodor Palash Industrial Zone Ltd. В торжественной церемонии официального открытия приняли участие министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, министр местного самоуправления и развития сельской местности и кооперативов Народной Республики Бангладеш Хандкер Мошарраф Хоссейн и генеральный директор ОАО "Амкодор" Валерий Иванкович", - уточнили в пресс-службе. ОАО "Амкодор" с июля 2015 года поставило в Бангладеш 1395 единиц техники и машинокомплектов на общую сумму в $50 млн. Среди специальных машин - погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, катки асфальтовые, универсальные погрузчики, отвалы, захваты, буры, гидромолоты. Для организации обслуживания поставленной техники 27 апреля 2017 года и был открыт сервисный центр.Кроме того, во время официального визита состоялась встреча министра промышленности Виталия Вовка с премьер-министром Бангладеш Шэйх Хасиной Вазед. На переговорах рассмотрены вопросы наращивания взаимного товарооборота, ход реализации совместных проектов по поставке техники, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в машиностроительной области. Премьер-министр Бангладеш подчеркнула важность постоянного совершенствования торгово-экономического сотрудничества между странами и назвала "Амкодор" флагманом в развитии взаимоотношений Беларуси и Бангладеш. В 2016 году предприятия Минпрома экспортировали товаров в Бангладеш на сумму $50,4 млн. Среди поставляемой продукции - техника ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ" и ОАО "БЗТДиА".-0-
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Кроме того, во время официального визита состоялась встреча министра промышленности Виталия Вовка с премьер-министром Бангладеш Шэйх Хасиной Вазед.
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