Использование технологии big data обсуждается на государственном уровне, а первой отраслью, которая применит у себя на практике обработку и аналитику больших данных, станет здравоохранение. Об этом на открытии международной конференции BIG DATA-2017 в Минске заявил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.



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Дмитрий Шедко рассказал, что основой для развития технологии big data в Беларуси является Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016−2020 годы, а конкретно технология будет реализована в проекте «электронный рецепт».

«На самом деле, это глобальная система, объединяющая поликлиники, аптеки и все записи о заболеваниях, которая позволяет, анализируя эти данные, принимать административные, медицинские и научные решения, — объясняет Шедко. — По тому же принципу это будет работать и в промышленности. По сути мы видим следующие области применения больших данных: медицина, образование, наука, транспорт и коммунальное хозяйство».

По мнению Шедко, первой отраслью, которая применит на практике большие данные, станет здравоохранение. Все предпосылки для этого есть, считает замминистра. Следующим будет реальный сектор экономики, поскольку от внедрения технологии big data будет зависеть конкурентоспособность предприятий и их эффективность. «До 2020 года во всех перечисленных мною сферах в разной степени эти системы будут внедрены. Иначе мы будем тотально неэффективны», — уверен Шедко.

Также заместитель министра заявил, что у государства есть большая потребность в «креативщиках» в сфере информационных технологий, и за это должна отвечать система образования: «В ИТ нам уже не настолько нужны чернорабочие, которые пишут код, а нам нужны люди, способные мыслить креативно и аналитически: постановщики задач и тимлиды».

Американская консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий, в 2011 году отметила большие данные как тренд номер два (после виртуализации) в сфере ИТ. Технологию big data стоит понимать не как некий конкретный объем данных, а как методы их обработки, которые позволяют распределенно обрабатывать и анализировать информацию с последующим результативным решением. В 2015-м та же Gartner заявила, что сфера big data перешла от этапа шумихи к практическому применению. К примеру, сейчас в США технология больших данных способствует персонализации образования в университетах, а в медицине помогает прогнозировать развитие заболеваний, управлять состоянием тяжелобольных людей и недоношенных младенцев.

Президент компании BEZNext, специализирующейся на больших данных, и соорганизатор конференции Борис Забицкер подробнее рассказал, как работают технологии big data в медицине. «Первый шаг для системы — выяснить, чем болен человек и как поставить правильный диагноз или определить аномалию. Второй шаг — определить причину заболевания. Третий — предсказать, как больной будет себя чувствовать в зависимости от выбранного курса лечения. Следующий — сделать проекцию, как это заболевание будет влиять на человека в будущем. И последний шаг основан на системе автоматизации, она будет предлагать различных рекомендации для пациента, чтобы он постоянно был здоров», — сказал он.

Для бизнеса обработка больших данных облегчает решение других вопросов: как привлечь клиента, как увеличить прибыль, как уменьшить стоимость конечного продукта или как сократить риск банкротства. Технология аналитики big data способна собирать данные о самой компании, о ее бизнес-партнерах, конкурентах и данные в социальных сетях. Во время обработки эта информация дополняет друг друга и позволяет узнать, к примеру, что клиенты думают о продукте и о продуктах конкурентов. «Торговые сети уже сейчас анализируют с помощью big data взаимозависимость продаж того или иного товара от его расположения на определенных полках», — приводит пример Забицкер.

По мнению бизнесмена, главный вопрос конференции состоит в том, как же сделать Беларусь одной из главных стран, которая принимает активное участие в подготовке кадров. Однако сам организатор конференции и первый проректор БГУИР Сергей Дик уверен, что сегодня в Беларуси big data находится лишь на этапе подготовки специалистов, хотя в передовых компаниях страны эта технология уже применяется. БГУИР уже организовал подготовку магистрантов по обработке больших объемов данных. В этом году состоится первый выпуск подобных специалистов.

«Сейчас магистранты и аспиранты пишут диссертации в области big data, чтобы потом воплотить свои идеи в практических проектах. Также мы с академией компании IBM заключили договор на дистанционное обучение наших студентов в этой сфере. А до этого мы уже подготовили две группы по 20 человек в этом направлении при сотрудничестве с другими компаниями. В ближайшее будущее я прогнозирую взрывной интерес к big data в Беларуси», — оптимистично заявляет проректор.