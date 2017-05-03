МИНСК, 4 мая – Sputnik. Контрабандное мясо, поступающее из Беларуси на территорию России и подвергнутое денатурации зеленкой, подлежит уничтожению, сообщила Sputnik помощник руководителя управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.



© Фото: Россельхознадзор Россельхознадзор начал красить контрабандное мясо из Беларуси зеленкой

Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор начал денатурировать контрабандное мясо, поступающее на территорию РФ из Беларуси, раствором бриллиантовой зелени. Таким образом была денатурирована партия в 5 тонн говядины неизвестного происхождения, прибывшая в Смоленскую область. Ранее в Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что возвращаемое назад в республику продовольствие отправляется на промышленную переработку либо реализуется в Беларуси.

"Денатурированное мясо не пригодно для употребления в пищу и не может быть разрешено для использования в промышленной переработке. Санитарные и ветеринарные службы Беларуси не имеют права дать такое разрешение", – сообщила Земченкова.

По ее словам, денатурация продукции производится специальной жидкостью, которая содержит не только зеленку, но и специальный ветеринарный препарат, имеющий сильный и едкий неприятный запах. Достаточно нанести такую жидкость лишь на небольшой участок мясного сырья, чтобы оно в целом стало непригодным для употребления.

Утилизировать придется в Беларуси

Земченкова проинформировала, что норма о денатурации сомнительного продовольствия соответствует правовой базе ЕАЭС. По ее словам, продукция, не имеющая клейма производителя, должна быть утилизирована или подвергнута денатурации. В последнем случае затраты на утилизацию несет страна-отправитель.

"Таким образом российская сторона снижает свои затраты по утилизации сомнительного мяса", – заметила она.

Представитель регионального управления Россельхознадзора также заметила, что теперь денатурированное мясо возвращено в Беларусь. Кроме того, белорусской стороне направлены соответствующие представления, в которых Россельхознадзор предлагает выяснить происхождение этой партии мяса и принять решение о его утилизации.

Поток контрабанды растет

Земченкова также заметила, что сейчас российские специалисты отмечают увеличение потока из Беларуси сомнительной и контрафактной продукции.

"Причем это в основном мелкие партии. Мы не знаем, почему это происходит. Может быть, причиной сезонность, может, это из-за активизации ввоза (мяса в Беларусь – Sputnik)", – сказала она.

Земченкова подчеркнула, что таким образом Россельхознадзор будет денатурировать все мелкие партии мяса, которые не имеют клейма производителя. Оформленные по всем правилам сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты белорусского происхождения не будут являться оправданием.

Представитель регионального управления также выразила мнение, что крупные белорусские производители мясной продукции не понесут ущерба из-за такой политики российского надзорного ведомства.

Мясокомбинаты в растерянности

Между тем, как показал сделанный Sputnik опрос белорусских производителей мясной продукции, на мясокомбинатах республики пока не готовы сказать, как следует поступать с окрашенным зеленкой мясом.

"Мы никогда с таким не сталкивались. Даже те технологи, которые работают у нас много лет, никогда не слышали о таком. Мы не знаем, можно ли есть или пускать в переработку такое мясо", – отметил главный технолог одного из белорусских мясоперерабатывающих предприятий.

Не смогли прокомментировать этот вопрос и ветеринарные и санитарные врачи. Минсельхозпрод Беларуси также пока никак не отреагировал на эту ситуацию.