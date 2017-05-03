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Россельхознадзор: окрашенное зеленкой мясо Беларусь должна уничтожить
04.05.2017 11:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Контрабандное мясо, поступающее из Беларуси на территорию России и подвергнутое денатурации зеленкой, подлежит уничтожению, сообщила Sputnik помощник руководителя управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.
© Фото: Россельхознадзор
Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор начал денатурировать контрабандное мясо, поступающее на территорию РФ из Беларуси, раствором бриллиантовой зелени. Таким образом была денатурирована партия в 5 тонн говядины неизвестного происхождения, прибывшая в Смоленскую область. Ранее в Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что возвращаемое назад в республику продовольствие отправляется на промышленную переработку либо реализуется в Беларуси.
"Денатурированное мясо не пригодно для употребления в пищу и не может быть разрешено для использования в промышленной переработке. Санитарные и ветеринарные службы Беларуси не имеют права дать такое разрешение", – сообщила Земченкова.
По ее словам, денатурация продукции производится специальной жидкостью, которая содержит не только зеленку, но и специальный ветеринарный препарат, имеющий сильный и едкий неприятный запах. Достаточно нанести такую жидкость лишь на небольшой участок мясного сырья, чтобы оно в целом стало непригодным для употребления.
Утилизировать придется в Беларуси
Земченкова проинформировала, что норма о денатурации сомнительного продовольствия соответствует правовой базе ЕАЭС. По ее словам, продукция, не имеющая клейма производителя, должна быть утилизирована или подвергнута денатурации. В последнем случае затраты на утилизацию несет страна-отправитель.
"Таким образом российская сторона снижает свои затраты по утилизации сомнительного мяса", – заметила она.
Представитель регионального управления Россельхознадзора также заметила, что теперь денатурированное мясо возвращено в Беларусь. Кроме того, белорусской стороне направлены соответствующие представления, в которых Россельхознадзор предлагает выяснить происхождение этой партии мяса и принять решение о его утилизации.
Поток контрабанды растет
Земченкова также заметила, что сейчас российские специалисты отмечают увеличение потока из Беларуси сомнительной и контрафактной продукции.
"Причем это в основном мелкие партии. Мы не знаем, почему это происходит. Может быть, причиной сезонность, может, это из-за активизации ввоза (мяса в Беларусь – Sputnik)", – сказала она.
Земченкова подчеркнула, что таким образом Россельхознадзор будет денатурировать все мелкие партии мяса, которые не имеют клейма производителя. Оформленные по всем правилам сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты белорусского происхождения не будут являться оправданием.
Представитель регионального управления также выразила мнение, что крупные белорусские производители мясной продукции не понесут ущерба из-за такой политики российского надзорного ведомства.
Мясокомбинаты в растерянности
Между тем, как показал сделанный Sputnik опрос белорусских производителей мясной продукции, на мясокомбинатах республики пока не готовы сказать, как следует поступать с окрашенным зеленкой мясом.
"Мы никогда с таким не сталкивались. Даже те технологи, которые работают у нас много лет, никогда не слышали о таком. Мы не знаем, можно ли есть или пускать в переработку такое мясо", – отметил главный технолог одного из белорусских мясоперерабатывающих предприятий.
Не смогли прокомментировать этот вопрос и ветеринарные и санитарные врачи. Минсельхозпрод Беларуси также пока никак не отреагировал на эту ситуацию.
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Это мясо не пригодно ни для употребления в пищу, ни для промышленной переработки. Таким способом Россельхознадзор снижает расходы РФ на утилизацию контрафакта.
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