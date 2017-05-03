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«Белнефтехим» заработал на экспорте за первый квартал 1,6 млрд долларов

04.05.2017 12:03 — Новости Экономики | БДГ  
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«Белнефтехим» провел выездное заседание в Мозыре, на котором были подведены итоги работы за первый квартал этого года.

В заседании принял участие Владимир Семашко, доклад сделал председатель концерна Игорь Ляшенко. Как сообщает пресс-служба концерна, на заседании было отмечено, что в условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 83,6% к уровню января – марта 2016 года. Объем переработки нефти при этом составил 4,022  млн тонн (67,3% к прошлогоднему показателю). 

Производственные мощности остальных, значимых для экономики республики организаций концерна были максимально загружены по выпуску ликвидной и конкурентоспособной продукции. Добыто 410,2 тыс. тонн нефти (100% к 2016 году).

Обеспечено выполнение установленного норматива снижения запасов готовой продукции, норматива соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства (кроме ОАО «Белшина»). Ожидается выполнение ключевого показателя по экспорту товаров. Экспортировано товаров на 1,6 млрд долларов.

Положительная динамика по экспорту товаров отрасли обеспечена в феврале (темп – 102,7 % к февралю 2016 года) и марте 2017 года (темп – 113% к марту 2016 года).

Рост экспорта химической и нефтехимической продукции составил 6% (до уровня 389 млн долларов). Концерн выполнил ключевой показатель по экспорту услуг (123,9%). Обеспечено положительное сальдо внешней торговли услугами.

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе по курируемым видам экономической деятельности за I квартал 2017 года составит порядка 55 млн долларов США при задании 50 млн долларов.

Совет концерна утвердил мероприятия по снижению затрат на производство продукции на 2017 год. Руководителям организаций порученообеспечить ритмичную работу производств исходя из оптимальной загрузки производственных мощностей и увеличение объемов производства промышленной продукции, востребованной на рынке.

Напомним, что 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в этой сфере на 2017, а также 2018-2019 годы. Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. 

 
 
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«Белнефтехим» провел выездное заседание в Мозыре, на котором были подведены итоги работы за первый квартал этого года.

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