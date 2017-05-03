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Лучшие молодежные бренды определены в Беларуси

04.05.2017 11:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Лучшие молодежные бренды определены в Беларуси
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения бренд-лидеров по итогам республиканского социологического исследования "Молодежный Бренд - 2016" прошла в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.Социологическое исследование "Молодежный бренд" проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и молодежной лабораторией социологических исследований Центрального комитета БРСМ для изучения популярности среди молодежи Беларуси отечественных и зарубежных брендов по основным группам продовольственных и непродовольственных товаров, представленных на белорусском рынке: мясо и мясная продукция, рыба и морепродукты, молочная продукция, замороженные продукты и полуфабрикаты, мороженое, шоколад и конфеты, кондитерские изделия, чипсы и сухарики, питьевая и минеральная вода, напитки, соки и морсы, одежда, обувь, косметика, мобильные телефоны и гаджеты, галантерея, спортивная одежда, спортивная обувь.В проведении исследования в октябре-ноябре 2016 года приняли участие более 70 интервьюеров, которые опросили более 1200 молодых белорусов в возрасте от 18 до 32 лет. В числе бренд-лидеров, которые определены по результатам исследований, - "Серволюкс", "Санта Бремор", "Бабушка Аня", "Савушкин продукт", "Слодыч", "Дарида", "Кока-Кола Бевриджис Белоруссия", "Марко", Samsung и другие.Ряд компаний и предприятий были отмечены наградами за разработку и продвижение узнаваемых в молодежной среде товарных знаков.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В проведении исследования в октябре-ноябре 2016 года приняли участие более 70 интервьюеров, которые опросили более 1200 молодых белорусов в возрасте от 18 до 32 лет.

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