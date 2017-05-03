|
Оборот сделок на БУТБ увеличился почти на 40%
04.05.2017 11:01 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) заключено 96 тыс. 820 сделок на сумму Br923,2 млн, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив. Более трети продаж пришлось на секцию металлопродукции. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались черные металлы и изделия из них. С начала года на биржевых торгах реализовано 115,8 тыс.т данной продукции на сумму Br249,4 млн. "Благодаря активизации сотрудничества с крупнейшими отечественными цементными комбинатами на втором месте в стоимостном выражении закрепился уголь, оборот сделок с которым составил Br41,3 млн, или в 14,8 раза больше показателя 2016 года", - рассказал Роман Янив. Рост показателей отмечался и в секции лесопродукции: плюс 33% к аналогичному периоду прошлого года. Традиционно наибольший удельный вес в общем объеме продаж по секции обеспечили круглые лесоматериалы. С начала года на внутренний рынок отгружено более 2,3 млн куб.м этого сырья на сумму Br116,7 млн. По сравнению с 2016 годом продажи кругляка выросли на 10% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном. Кроме того, в 2 раза увеличилась реализация бумаги на внутреннем рынке. Восходящий тренд был характерен также для секции сельхозпродукции. В январе-апреле через биржу реализовано 203,5 тыс.т товаров данной группы на Br181,8 млн, что на 61% больше в натуральном выражении и на 24% в стоимостном, чем годом ранее. Выйти в плюс по реализации сельхозпродукции удалось главным образом за счет сделок на внутреннем рынке. В частности, положительная динамика зафиксирована по шротам и жмыхам масличных. Значительные объемы закупок обеспечили и такие товарные позиции, как злаковые и кормовые добавки, растительные масла и семена масличных. Из экспортных позиций наибольшим спросом пользовался технический казеин. Оборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-апреле 2017 года вырос на 41%, достигнув Br64,6 млн. Наибольший удельный вес в структуре продаж заняли пластмассы и изделия из них, а также лаки и краски, оборудование и механические устройства.По состоянию на 1 мая 2017 года на БУТБ аккредитовано 17 тыс. 635 компаний, включая 3 тыс. 679 нерезидентов из 59 стран.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более трети продаж пришлось на секцию металлопродукции. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались черные металлы и изделия из них. С начала года на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии