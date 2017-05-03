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Беларусь и Эквадор намерены развивать производственную кооперацию
04.05.2017 10:49 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор намерены развивать производственную кооперацию. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Эквадоре Игоря Полуяна с министром промышленности и производительности Эквадора Сантьяго Леоном, сообщает БЕЛТА. Во время встречи стороны обсудили перспективы производственной кооперации, создания в Эквадоре совместных предприятий по сборке белорусской автомобильной, сельскохозяйственной и иной техники, а также строительства с участием белорусских специалистов заводов по выпуску промышленной продукции.Руководитель белорусской дипломатической миссии провел презентацию промышленного и научно-технического потенциала Беларуси.-0-
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Во время встречи стороны обсудили перспективы производственной кооперации, создания в Эквадоре совместных предприятий по сборке белорусской автомобильной,...
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