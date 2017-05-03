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Рынок интеллектуальной собственности в Беларуси динамично развивается - Шумилин
04.05.2017 10:39 — Новости Экономики | БелТА
Александр Шумилин. Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок интеллектуальной собственности в Беларуси динамично развивается. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время церемонии открытия республиканского семинара "Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности: правовое регулирование и практический опыт", приуроченного к празднованию 25-летия системы интеллектуальной собственности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. "Рынок интеллектуальной собственности в нашей стране сегодня динамично развивается. Мы понимаем, что развивать науку, создавать инновации и строить экономику знаний невозможно без защиты интеллектуальной собственности. Тем более что стоимость объектов интеллектуальной собственности растет во всем мире. Наш внутренний рынок небольшой, поэтому необходим выход на международный, и мы активно этим занимаемся. Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) ведет активную работу в ЕАЭС, и уже принято решение о выдаче евразийских экономических патентов. Наше патентное право соответствует мировому: мы являемся членами 18 международных договоров в этой сфере. Наша система защиты интеллектуальной собственности выстроена по мировым стандартам. Ежегодно в Национальный центр интеллектуальной собственности поступает более 7 тыс. обращений. Ежемесячно к сайту нашего патентного органа обращаются около 25 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году было заключено более 750 договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности: их количество увеличилось на 20%. Растет и количество заявок на выдачу патентов", - сказал Александр Шумилин.По его словам, сегодня в мире темпы роста торговли интеллектуальной собственностью превышают темпы роста торговли другими видами собственности. "Темп роста мирового рынка интеллектуальной собственности - 12%, в то время как мирового рынка промышленности - всего 2-3%. Названия брендов стали наиболее ценными нематериальными активами, часто превосходящими стоимость основного капитала. Общая стоимость лицензий на использование объектов промышленной собственности и технологий в мире достигла более $50 млрд в год. По оценке экспертов, объемы продаж на международном рынке наукоемкой продукции, изготовленной на основе использования интеллектуальной собственности, достигает $2 трлн в год", - отметил председатель ГКНТ.Республиканский семинар "Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности: правовое регулирование и практический опыт", приуроченный к празднованию 25-летия системы интеллектуальной собственности Беларуси, проходит в Минске 4-5 мая. С докладами выступят сотрудники Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Испанского ведомства по патентам и товарным знакам, а также белорусские эксперты. В семинаре принимает участие более 200 человек. Организатором мероприятия выступает Национальный центр интеллектуальной собственности совместно с ГКНТ и ВОИС.-0-
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По его словам, сегодня в мире темпы роста торговли интеллектуальной собственностью превышают темпы роста торговли другими видами собственности.
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