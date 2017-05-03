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Холдинг "Горизонт" намерен развивать бизнес-коммуникации со Словакией

04.05.2017 09:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Холдинг "Горизонт" намерен развивать бизнес-коммуникации со Словакией
Юрий Предко. Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Горизонт" намерен еще активнее развивать международные производственные контакты, выходя на рынки все новых стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор этого холдинга Юрий Предко.В числе перспективных партнеров - представители Словакии. Юрий Предко рассказал, что в Братиславе в апреле во время Белорусско-словацкого бизнес-форума подписаны документы, гарантирующие взаимовыгодное долгосрочное партнерство с ведущими компаниями Словакии. В целом по итогам форума заключено 10 документов о сотрудничестве в различных областях, 6 из которых - итог кропотливого поэтапного труда холдинга "Горизонт" для достижения максимального результата на пути установления и развития белорусско-словацких бизнес-коммуникаций. Как считает Юрий Предко, привлечение финансирования от экспортно-импортного банка Eximbanka SR (Словакия), а также некоторых ведущих словацких компаний на общую сумму более $16 млн стало фундаментом новых проектов между предприятиями, входящими в состав холдинга "Горизонт", и словацкими деловыми партнерами.В целом по результатам работы холдинга "Горизонт" за 2016 год темп роста объемов производства промышленной продукции составил более 192% к уровню 2015 года, темп роста экспорта - свыше 180%. В 2016 году обеспечен рост объемов производства в денежном выражении основной продукции: телевизоров, СВЧ-печей, ламповой продукции. Темп роста производительности труда по выручке в целом по холдингу в минувшем году составил 167,1% по отношению к 2015 году. Рентабельность продаж по холдингу за 2016 год - 6,2%, рентабельность продаж в промышленности - 6%.При этом по итогам работы за первый квартал 2017 года темп роста объемов производства продукции холдинга "Горизонт" ожидается на уровне 163% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, темп роста экспорта - 213%. Как считает Юрий Предко, таким образом есть все основания для стабильной работы холдинга и в дальнейшем, а также хорошие перспективы расширения сотрудничества с зарубежными партнерами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Предко рассказал, что в Братиславе в апреле во время Белорусско-словацкого бизнес-форума подписаны документы, гарантирующие взаимовыгодное долгосрочное...

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