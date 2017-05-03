|
Совмин предоставит в 2017 году Белагропромбанку гарантию в погашении кредита ЗАО "Амкодор-Шклов"
04.05.2017 07:18 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров предоставит в 2017 году Белагропромбанку гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым этим банком закрытому акционерному обществу "Амкодор-Шклов". Соответствующее решение содержится в постановлении №324 от 2 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина. Согласно документу, правительство предоставит в 2017 году открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым этим банком закрытому акционерному обществу "Амкодор-Шклов" для финансирования завершения строительства объекта "Предприятие по производству молока на 750 коров с выращиванием ремонтного молодняка на 800 ското-мест в деревне Слижи ОАО "Новое Юбилейное" Шкловского района" в Br14,07 млн с взиманием процентов за пользование кредитом в размере 3% годовых в течение периода пользования кредитом со сроком погашения до 1 апреля 2029 года.Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита.Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии