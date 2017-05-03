Во время сокращения поставок нефти экспорт белорусских нефтепродуктов значительно упал, ситуация должна исправиться после разрешения нефтегазового конфликта. Эксперты обращают внимание на то, что по цене потери оказались совсем не такими значительными, и опасаются, что новые договоренности с Россией опять приведут к отказу от реформ.

Падение экспорта нефтепродуктов

В январе-марте 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов в физическом выражении снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют предварительная статистика по результатам внешней торговли.

По этим же данным, основной объем нефтепродуктов Беларусь поставляет в Украину и Великобританию. Туда в первом квартале «ушли» почти 85% топлива.

За первый квартал 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 2,56 млн тонн (за аналогичный период 2016-го — 4,73 млн тонн). В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов составил 1,11 млрд долларов, снизившись на 67,1 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2016 года, сообщает БелаПАН.

Первопричиной сокращения экспорта белорусских нефтепродуктов стал белорусско-российский нефтегазовый конфликт: в январе-марте 2017 года объем российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, резко снизился.

Это подтверждают и российские источники: по их статистике, за первые три месяца этого года российские компании поставили в Беларусь 4 млн тонн нефти — на 30,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Судя по всему, эта ситуация должна измениться после заключенного с Россией соглашения.

Белнефтехим: падения экспорта нефтехимии не было

Концерн «Белнефтехим» заявил о сохранении экспорта продукции по итогам квартала на уровне прошлого года, несмотря на снижение поставок российской нефти.

«В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли», — сообщили в компании по итогам заседания совета концерна.

По информации концерна, всего экспортировано товаров на $1,6 млрд., что соответствует уровню I квартала 2016 года.

«Позитивным фактором стал рост котировок на нефть на мировых рынках и, как следствие, цен на продукты переработки нефти, химическую и нефтехимическую продукцию», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

По информации концерна, в I квартале рост экспорта химической и нефтехимической продукции составил 6% до уровня $389 млн.

50-60 долларов за баррель

«13 апреля поставки российской нефти начали расти», — сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок. При этом она обратила внимание, что хотя сокращение физических объемов достигло в первом квартале 46%, по цене падение было значительно менее значительным — около 4%. Хотя в этих цифрах не учитываются потери от экспортных пошлин.

Связано это, по словам эксперта, с тем, что цены на нефть начали расти. «Если Беларуси удастся выйти на высокомаржинальные рынки, то мы быстро компенсируем потери, на что нацелены наши нефтяники», — отметила Маненок. Среди таких рынков она назвала Украину, так как там минимизировано логистическое плечо.

Татьяна Маненок ожидает, что цена на нефть будет держаться в районе 50-55 долларов за баррель, может быть, в дальшейшем выйти на уровень 60 долларов. «25 мая будет заседание ОПЕК, если будет пролонгировано соглашение о сокращении добычи нефти, если его поддержит и далее Россия, то будет небольшой всплеск, но коренных изменений ожидать не стоит», — добавила эксперт.

Договоренности с Россией по нефти и газу: победа или поражение?

Оглушительным проигрышем считает договоренности с Россией по газу и нефти экономист Ярослав Романчук.

«Долг за газ признали. Долг заплатили. Кто виноват? Белорусские переговорщики и те, кто составлял международные договора. Если бы «Газпром» не был уверен, что Беларусь однозначно должна, я уверен, что этот вопрос решился во время переговоров. Поскольку вина белорусской стороны была очевидной, а интерпретация Семашко и прочих является, что называется к делу и суду не пришьешь, значит виновата белорусская сторона, и это оглушительный проигрыш», — сказал в эфире Primus Романчук.

Он считает, что победой белорусской стороны можно было бы считать 100 долларов за тысячу кубометров газа. А если цена зафиксирована на 129-130 долларов за тысячу кубов газа — это поражение, говорит Романчук. И тут же объясняет, почему: всё время существовала корреляция между нефти и газом, а нефть не будет дороже 50 долларов, учитывая фактор сланцевой нефти.

«129 долларов за тысячу кубов — это уже не интеграционная поддержка старого образца, на что рассчитывала белорусская сторона. Это уже приближение к коммерческой мировой цене, которую получит Беларусь», — добавил экономист.

Эксперт опасается, что с новыми договоренностями Беларусь вернется к «нефтегазовому проклятию», которое «задавит политическую волю к реформам» и предлагает, пока есть какие-то нефтяные плюсы, использовать их во благо, например, снизить налоги.

«Договоренности — это проигрыш переговорщиков со стороны Беларуси. Тактический выигрыш отдельных субъектов я бы не стал отождествлять с выигрышем Беларуси, которая должна совершенно иначе подходить к экономической, энергетической, налоговой политике. И не начинать рассмотрение бюджета каждого года с вопроса: а какая будет цена на нефть?» — заключил Романчук.

Справка БДГ

Переработка нефти составляет ежегодно около 7,4 млн USD. Объем валового внутреннего продукта в текущих ценах за 2016 году составил 94,3 млрд BYN (͌46 млрд EUR или 46 млрд USD). Таким образом, доля переработки нефти в ВВП Беларуси составляет около 0,02%.

В бюджете Беларуси на 2017 год заложено поступление 491,7 млн USD пошлин на нефтепродукты (при цене нефти Urals в 35 USD за баррель) или порядка 5,2% всей доходной части бюджета или более половины всех неналоговых поступлений бюджета (784,48 USD).