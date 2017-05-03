МИНСК, 4 мая — Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров предприятия, которые обвиняются в нелегальной поставке на рынок РФ калийных удобрений, предназначенных для продажи внутри республики.

В июле 2013 года "Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке. Позднее, расследуя причины разрыва, белорусские и российские эксперты отмечали, что одним из поводов для "Уралкалия" выйти из состава БКК стала нелегальная поставка белорусскими частными трейдерами калийных удобрений на российский рынок по заведомо низким ценам.

Как пояснили в СК, по делу проходят директор и заместитель директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области и иных лиц.

"По данным следствия, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании в период с 2010 по 2012 годы 28 тысяч 65,5 тонн минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства республики. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО "Беларуськалий" ущерба в особо крупном размере на сумму свыше 850 тысяч рублей", — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Преступная схема

Как пояснила Гончарова, в ходе расследования выяснилось, что по бухучету эти калийные удобрения были якобы проданы населению по соответствующим заявлениям. Однако оказалось, что все покупатели — вымышленные. Магазин предприятия, в котором якобы были проданы удобрения, на самом деле оказался продуктовым, хлоркалий в него завозился только на "бумаге".



© Sputnik Егор Еремов Лукашенко: новое руководство Уралкалия хочет снова работать с Минском

"Фактически калийные удобрения вывозились напрямую с базы минеральных удобрений в Смоленскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую области Российской Федерации. Оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора — руководитель частного предприятия", — рассказала Гончарова.

Белорусский калийный рынок устроен таким образом, что цены для внутренних потребителей существенно отличаются от экспортных.

В данной связи Гончарова отметила, что полученные на "Беларуськалии" по льготной цене удобрения продавались в РФ в несколько раз дороже. "Разница от продажи осела в карманах обвиняемых лиц, которые приобрели дорогостоящие автомобили и недвижимость в Минске", — сказала она.

Приписки, обман МВД и родственники

По словам Гончаровой, также были выявлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых.

Директору предприятия вменяются эпизоды по припискам километража при использовании служебных автомобилей, которые превысили три тысячи километров. В результате этого было похищено более пяти тысяч литров бензина.

"Нарушая скоростной режим на служебном авто, руководитель направлял в МВД заведомо ложную информацию, в соответствии с которой указанные административные правонарушения якобы совершали его подчиненные", — сообщила она.

Гончарова также рассказала, что для обеспечения племянницы своей супруги местом в общежитии Минска на период ее обучения директор создал в столице "виртуальный" отдел маркетинга, в который зачислил свою родственницу. На деле женщина никогда не состояла в трудовых отношениях с возглавляемым им предприятием. При этом денежные средства за проживание в общежитии племянницы жены директора на протяжении четырех лет списывались с расчетного счета предприятия.

Действия обвиняемых квалифицированы:

директора предприятия, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области — по ч. 3 ст. 426, ч. 2 ст. 424, ч. 3 ст. 233, ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 235 и ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса;

его заместителя — по ч. 3 ст. 426, ч. 2 ст. 424, ч. 3 ст. 233, ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса;

руководителя и бухгалтера частного предприятия — по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса;

менеджера частного предприятия — по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд.