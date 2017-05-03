|
Завершено расследование "калийного дела" времен скандала с Уралкалием
04.05.2017 12:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров предприятия, которые обвиняются в нелегальной поставке на рынок РФ калийных удобрений, предназначенных для продажи внутри республики.
© Sputnik Павел Лисицын
В июле 2013 года "Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке. Позднее, расследуя причины разрыва, белорусские и российские эксперты отмечали, что одним из поводов для "Уралкалия" выйти из состава БКК стала нелегальная поставка белорусскими частными трейдерами калийных удобрений на российский рынок по заведомо низким ценам.
Как пояснили в СК, по делу проходят директор и заместитель директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области и иных лиц.
"По данным следствия, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании в период с 2010 по 2012 годы 28 тысяч 65,5 тонн минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства республики. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО "Беларуськалий" ущерба в особо крупном размере на сумму свыше 850 тысяч рублей", — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Преступная схема
Как пояснила Гончарова, в ходе расследования выяснилось, что по бухучету эти калийные удобрения были якобы проданы населению по соответствующим заявлениям. Однако оказалось, что все покупатели — вымышленные. Магазин предприятия, в котором якобы были проданы удобрения, на самом деле оказался продуктовым, хлоркалий в него завозился только на "бумаге".
© Sputnik Егор Еремов
"Фактически калийные удобрения вывозились напрямую с базы минеральных удобрений в Смоленскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую области Российской Федерации. Оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора — руководитель частного предприятия", — рассказала Гончарова.
Белорусский калийный рынок устроен таким образом, что цены для внутренних потребителей существенно отличаются от экспортных.
В данной связи Гончарова отметила, что полученные на "Беларуськалии" по льготной цене удобрения продавались в РФ в несколько раз дороже. "Разница от продажи осела в карманах обвиняемых лиц, которые приобрели дорогостоящие автомобили и недвижимость в Минске", — сказала она.
Приписки, обман МВД и родственники
По словам Гончаровой, также были выявлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых.
© Sputnik Павел Лисицын
Директору предприятия вменяются эпизоды по припискам километража при использовании служебных автомобилей, которые превысили три тысячи километров. В результате этого было похищено более пяти тысяч литров бензина.
"Нарушая скоростной режим на служебном авто, руководитель направлял в МВД заведомо ложную информацию, в соответствии с которой указанные административные правонарушения якобы совершали его подчиненные", — сообщила она.
Гончарова также рассказала, что для обеспечения племянницы своей супруги местом в общежитии Минска на период ее обучения директор создал в столице "виртуальный" отдел маркетинга, в который зачислил свою родственницу. На деле женщина никогда не состояла в трудовых отношениях с возглавляемым им предприятием. При этом денежные средства за проживание в общежитии племянницы жены директора на протяжении четырех лет списывались с расчетного счета предприятия.
Действия обвиняемых квалифицированы:
Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское предприятие в 2010-2012 годы нелегально продавало в РФ калийные удобрения, предназначенные для внутреннего рынка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии