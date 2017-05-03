Беларусь закупила рекордное количество турецких помидоров в марте этого года — на 17,7 млн долларов по данным Туркстата. Как пишут «Известия» , растущие закупки вызывают опасения у экспертов, предполагающих, что незаконный ввоз этих овощей в Россию также станет рекордным.

Россельхознадзор уже зафиксировал больше 30 попыток реэкспорта турецких томатов в марте-апреле, пишет издание.

«Известия» отмечают, что поставки помидоров только за март превысили в два раза годовой объем, который Беларусь закупала до запрета на ввоз в Россию помидоров из Турции, называя объем 2015-го года — 7,9 млн долларов. По данным Белстата, в 2015-м году Беларусь импортировала из Турции томаты на заметно большую сумму — 26,2 млн долларов. Но и по данным белорусской статистики в 2016-м году отмечен значительный рост поставок: в натуральном выражении импорт вырос в 3,7 раза до 82,8 тысяч тонн, в денежном ввоз достиг 108,7 млн долларов.

«Рост закупок турецких томатов происходит на фоне претензий Россельхознадзора, который не раз выявлял грузы из Союзного государства с запрещенными к ввозу продуктами», — отмечает российское издание. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что в марте-апреле 2017 года территориальными управлениями службы «было пресечено более 30 попыток ввоза томатов турецкого происхождения, что свидетельствует о наличии незаконных каналов поставок из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации санкционной продукции».

По мнению президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева, рекордные поставки турецких помидоров в Беларусь могут привести к росту контрабанды в Россию. «Сейчас сезон помидоров в Турции, в этот период поставляется самое большое количество томатов, причем грунтовых. Цены на них низкие, кроме того, в этом году в Турции существенный рост урожая. Очевидно, турецкие производители рассчитывали, что российский рынок откроется на фоне налаживания отношений между странами. Когда этого не произошло, профицит томатов повлиял на снижение цены. Беларусь скупила помидоры, по всей видимости, по низкой цене, соответственно эти закупки отразятся на росте незаконных поставок помидоров в Россию», — считает Королев.

Согласно данным Туркстата, в 2016 году максимум, который ввозила Беларусь, был зафиксирован также в марте — 8,5 млн долларов.

Турецкие томаты запрещены к ввозу в Россию с 1 января 2016 года. До введения эмбарго Россия была крупнейшим импортером турецких помидоров, сумма годового импорта составляла около 250 млн долларов.