От экспорта продукции из парка «Великий камень» Беларусь планирует получить порядка 50 млрд долларов. При этом в целом от белорусско0китайских отношений наша страна ожидает еще большей результативности. Об этом Александр Лукашенко заявил представителям китайских СМИ, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства заметил, что представители китайских СМИ во время пресс-тура в Беларусь уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути. «Ведь неслучайно Си Цзиньпин назвал его жемчужиной этого масштабного проекта. „Великий камень“ и является примером того, как Китай перекраивает экономическую карту мира. Он приходит, в частности, в Беларусь, мы с ним создаем здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда приходят самые передовые компании планеты, прежде всего Китайской Народной Республики, — отметил белорусский лидер. — Когда просчитывались результаты „Великого камня“, мы полагали, что Беларусь только от экспорта продукции из этого парка получит приток валюты порядка $ 50 млрд».

«Мы ждем от наших отношений еще больше результативности», — сказал президент. «Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, — подчеркнул глава государства. — Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк „Великий Камень“ предприятия с самыми передовыми технологиями — завтрашнего, а может и послезавтрашнего дня».

Глава государства также подчеркнул важность сотрудничества между регионами Беларуси и Китая. «Именно там находятся основные резервы взаимодействия. Ведь наверху решить можно многое в договоренностях между президентами, правительствами, ведомствами. А вот реализовать все это в полном объеме возможно только подтягивая конкретные провинции и регионы. Это хорошее не только дополнение в реализации договоренностей между руководством Китая и Беларуси, межрегиональное сотрудничество — хороший двигатель наших отношений», — отметил Александр Лукашенко.

Указ о создании Белорусско-китайского индустриального парка Александр Лукашенко подписал в 2012 году. Парк находится в 25 километрах от столицы рядом с аэропортом, железной дорогой и автомагистралью Берлин — Москва. Власти предлагают инвесторам налоговые льготы в течение 10 лет, а также «широкие возможности беспошлинного рынка стран Евразийского экономического союза и окно в Европу».

Как ранее сообщал председатель Минского облисполкома Семен Шапиро, в течение трех лет в Белорусско-китайский индустриальный парк планируется привлечь 100 компаний .