Завершено расследование уголовного дела о причинении ущерба ОАО «Беларуськалий» на сумму более 850 тысяч рублей. Одно из предприятий получало там удобрения по льготной цене и незаконно перепродавало в Россию. За эту разницу от продажи обвиняемые обзавелись недвижимостью в столице и машинами, сообщает Следственный комитет Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фигуранты — директор и замдиректора по экономике одного из предприятий, которое обслуживает сельскохозяйственные организации в Минской области. А также еще три сотрудника частной фирмы.

Предприятие получало от «Беларуськалия» удобрения по льготной цене, которые предназначались для сельского хозяйства республики.

Однако более 28 тысяч тонн удобрений в 2010—2012 годах использовались не по целевому назначению, уверены следователи. По документам, их продали населению через магазин предприятия. На деле магазин оказался продуктовым, а калий хлористый туда завозили только «на бумаге».

— Полученная в ОАО «Беларуськалий» одна тонна калийных удобрений по льготной цене для сельхозпроизводителей фактически реализовывалась субъектам хозяйствования Российской Федерации в несколько раз дороже, — рассказывают в пресс-службе СК.

Таким образом, был причинен ущерб «Беларуськалию» на сумму свыше 850 тысяч рублей (450 тысяч долларов по актуальному курсу). За эти деньги, говорят следователи, фигуранты купили дорогие автомобили и недвижимость в Минске.

По такой схеме калий прямо с базы минеральных удобрений увозили в Смоленскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую область соседней страны.

— Оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора — руководитель частного [другого] предприятия, — говорят в СК.

А также покупка машин, хищение бензина, штрафы на дорогах и кумовство

Кроме «калийной схемы» СК заинтересовался закупкой машин на первом предприятии. Например, якобы для его нужд там появился Toyota Land Cruser Prado. При том «фактическим владельцем» машины был директор, уверены в СК, а цена покупки была завышена на 20 тысяч долларов. Похожим образом директор продал предприятию собственную машину Audi A6, которой он пользовался 4 года.

А вот служебную машину Toyota Sequoia Limited, согласно документам, по остаточной стоимости купил водитель директора. На деле автомобиль получил другой человек, а руководитель присвоил себе 8 тысяч долларов. К таким выводам пришли в СК.

Директора также обвиняют в хищении более 5 тысяч литров бензина, которым тот «заправлял автомобили своих близких родственников». Для этого были сделаны приписки километража более чем на 30 тысяч км.

— Нарушая скоростной режим на служебном авто, руководитель направлял в МВД заведомо ложную информацию, по которой указанные административные правонарушения якобы совершали его подчиненные, — добавляют следователи.

Среди прочего руководителя обвиняют в создании «виртуального» отдела маркетинга в Минске. Туда на период учебы он устроил племянницу своей супруги, чтобы девушка получила общежитие. На деле она не состояла в трудовых отношениях с предприятием, при этом 4 года предприятие платило за общежитие.

Действия директора предприятия, обслуживающего сельскохозорганизации Минской области, квалифицировали по шести статьям Уголовного кодекса — злоупотребление и превышение полномочий, незаконное предпринимательство, хищения, служебный подлог, «отмывание» денег. Его заместителя — по тем же статьям кроме последней.

Руководителя и бухгалтера частного предприятия — в незаконном предпринимательстве и соучастии в злоупотреблении полномочиями. Менеджера — в незаконном предпринимательстве.

Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд.