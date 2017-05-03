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Утвержден комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2017 год
04.05.2017 13:32 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 29 апреля 2017 года №321 утвержден комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2017 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства. Документом определено более 100 мероприятий, разделенных на 14 разделов. В частности, комплексом мероприятий запланирована разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего предоставление господдержки инновационно-промышленным кластерам, подготовка предложений по увеличению объема финансирования совместных инновационных проектов за счет средств (фондов) Союзного государства.Кроме того, предусмотрено совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, развитие в Минске и областных центрах сети консультационных пунктов ГУ "Национальный центр интеллектуальной собственности" и институтов патентных поверенных и оценщиков объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них. В части стимулирования развития инновационного предпринимательства предусматривается оказание поддержки стартап-движению, увеличение количества субъектов хозяйствования частной формы собственности, осуществляющих проведение совместных научных исследований и разработок с государственными научными организациями и учреждениями образования, организация работы по отбору инновационных проектов, реализуемых субъектами хозяйствования всех форм собственности, для включения в Государственную программу инновационного развития на 2016-2020 годы.В комплексе мероприятий также значится принятие НПА, направленного на улучшение условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в Китайско-белорусский индустриальный парк "Индустриальный парк "Великий камень", привлечение туда и в Парк высоких технологий иностранных и отечественных инвестиций.Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому, Национальной академии наук Беларуси и другим организациям, определенным ответственными исполнителями комплекса мероприятий, поручено представлять в Государственный комитет по науке и технологиям информацию о ходе его выполнения за первое полугодие - до 25 июля 2017 года, за год - до 25 января 2018 года.Государственный комитет по науке и технологиям представит в Совет Министров отчет о ходе выполнения комплекса мероприятий соответственно до 25 августа 2017 года и до 25 февраля 2018 года.-0-
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Документом определено более 100 мероприятий, разделенных на 14 разделов.
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