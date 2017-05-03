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Временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС из Беларуси за пределы ЕАЭС устанавливается с 10 мая

04.05.2017 13:45 — Новости Экономики | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен с 10 мая по 10 ноября 2017 года. Это следует из постановления Совета Министров от 2 мая 2017 года №326, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.Документом установлено, что с 10 мая по 10 ноября 2017 года будет временно запрещен вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.Документ принят на основании договора о Евразийском экономическом союзе и указа №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Документ принят на основании договора о Евразийском экономическом союзе и указа №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".

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