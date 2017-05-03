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Беларусь и Греция заинтересованы в интенсификации сотрудничества деловых кругов

04.05.2017 13:54 — Новости Экономики | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Греция заинтересованы в интенсификации сотрудничества деловых кругов. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с Чрезвычайным и Полномочным послом Греции в Беларуси (по совместительству) Андреасом Фриганасом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минэкономики.Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Беларуси с Грецией, состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Особое внимание в рамках обсуждений было уделено необходимости интенсификации сотрудничества деловых кругов Беларуси и Греции, а также конкретным задачам в сфере туризма, транспортных услуг и визового режима между странами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Беларуси с Грецией, состояние и перспективы развития торгово-экономического и...

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