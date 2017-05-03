﻿ Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от $1,7 тыс.. 21.by
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Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от $1,7 тыс.

04.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Участок выделен на окраине населенного пункта, прямо у леса. Место довольно живописное, вокруг много зелени. Соседи строятся, из коммуникаций имеется все необходимое – газ, электричество и водопровод. Из минусов – плохой подъезд. В непогоду, добраться до территории участка по разъезженной накатанной дороге будет довольно проблематично.

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Общая площадь участка — 12,93 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br5 980;

Координаты участка: 53°56'30.1"N 27°11'06.2"E;

Расстояние до МКАД: 17,5 км;

Шершунский с/с, д. Рогово (Лот №20)

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

В деревне Рогово на торги выставлен действительно неплохой участок. Территория вакантного надела облагорожена, вспахана, используется соседями в собственных нуждах. За участком поле, справа – пустырь, слева – соседский огород. Из коммуникаций заявлено только электричество. К населенному пункту ведет асфальтированная трасса, лишь последние 100 метров до участка придется проехать по гравийке. 

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br4 800;

Координаты участка: 54°07'26.0"N 27°17'57.3"E;

Расстояние до МКАД: 28,6 км;

Шершунский с/с, аг. Шершуны (Лот №21)

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Участок нестандартный – треугольной формы, располагается в низине, куда, ко всему прочему, выведен сток. Местность холмистая, за участком поле, напротив – жилые дома. Подъезд – асфальтированная дорога, из коммуникаций имеются электричество, газ и водопровод.

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Общая площадь участка — 10,12 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br5 450;

Координаты участка: 54°10'36.5"N 27°21'27.0"E;

Расстояние до МКАД: 38,4 км;

Шершунский с/с, д. Щедровщина (Лот №22)

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Участок располагается на склоне. Подъезд – гравийка, из коммуникаций заявлено только электричество. Местность довольно живописная, за участком простирается поле, за ним лес, напротив – жилые дома. Земельный надел слева также реализуется по средствам аукциона, справа от участка – ветхий домик.

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: дешевые участки с коммуникациями от ,7 тыс.

Общая площадь участка — 14,04 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br3 400;

Координаты участка: 54°09'11.4"N 27°21'46.9"E;

Расстояние до МКАД: 33,1 км;

Фото: Павел Садовский

 
 
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31 мая состоится открытый аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлено 24 лота. В сегодняшнем обзоре расскажем, как выглядят самые...

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