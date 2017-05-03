Участок выделен на окраине населенного пункта, прямо у леса. Место довольно живописное, вокруг много зелени. Соседи строятся, из коммуникаций имеется все необходимое – газ, электричество и водопровод. Из минусов – плохой подъезд. В непогоду, добраться до территории участка по разъезженной накатанной дороге будет довольно проблематично.