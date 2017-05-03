На 15 суток административного ареста осужден оппозиционер Вячеслав Сивчик. Такое решение сегодня вынес судья Центрального района Минска Михаил Хома. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В среду, 3 мая, люди в гражданском вытащили Сивчика из маршрутки и увезли на микроавтобусе без номеров. По решению суда, еще две недели Сивчик проведет под арестом.

На политика составили протокол по ч.3 ст. 23.34 (Повторное в течение года участие в незаконном массовом мероприятии). Речь об акции солидарности 1 мая с арестованным ранее Николаем Статкевичем и другими «политзаключенными».



Вячеслва Сивчик, Владимир Некляев и Павел Северинец на акции 1 мая. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По аналогичной статье после 1 мая судили Павла Северинца и Максима Винярского, они тоже получили по 15 суток.

Также сегодня ожидается суд над координатором общественной кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем. Его задержали вечером 3 мая.