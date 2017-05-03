|
Оппозиционера Сивчика осудили на 15 суток за акцию солидарности со Статкевичем
04.05.2017 14:08 — Новости Экономики | Tut.by
На 15 суток административного ареста осужден оппозиционер Вячеслав Сивчик. Такое решение сегодня вынес судья Центрального района Минска Михаил Хома. Об этом
В среду, 3 мая, люди в гражданском вытащили Сивчика из маршрутки и увезли на микроавтобусе без номеров. По решению суда, еще две недели Сивчик проведет под арестом.
На политика составили протокол по ч.3 ст. 23.34 (Повторное в течение года участие в незаконном массовом мероприятии). Речь об
По аналогичной статье после 1 мая судили Павла Северинца и Максима Винярского, они тоже
Также сегодня ожидается суд над координатором общественной кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем. Его задержали вечером 3 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 3 мая, люди в гражданском вытащили Сивчика из маршрутки и увезли на микроавтобусе без номеров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии