﻿ Оппозиционера Сивчика осудили на 15 суток за акцию солидарности со Статкевичем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оппозиционера Сивчика осудили на 15 суток за акцию солидарности со Статкевичем

04.05.2017 14:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 15 суток административного ареста осужден оппозиционер Вячеслав Сивчик. Такое решение сегодня вынес судья Центрального района Минска Михаил Хома. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В среду, 3 мая, люди в гражданском вытащили Сивчика из маршрутки и увезли на микроавтобусе без номеров. По решению суда, еще две недели Сивчик проведет под арестом.

На политика составили протокол по ч.3 ст. 23.34 (Повторное в течение года участие в незаконном массовом мероприятии). Речь об акции солидарности 1 мая с арестованным ранее Николаем Статкевичем и другими «политзаключенными».


Вячеслва Сивчик, Владимир Некляев и Павел Северинец на акции 1 мая. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По аналогичной статье после 1 мая судили Павла Северинца и Максима Винярского, они тоже получили по 15 суток.

Также сегодня ожидается суд над координатором общественной кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем. Его задержали вечером 3 мая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 3 мая, люди в гражданском вытащили Сивчика из маршрутки и увезли на микроавтобусе без номеров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Греция заинтересованы в интенсификации сотрудничества деловых кругов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика