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Курсы валют на 5 мая: евро и доллар продолжают дорожать

04.05.2017 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг 4 мая.

Национальный банк Беларуси установил на пятницу 5 мая следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 1,8834 рубля
  • евро — 2,0517 рубля
  • 100 российских рублей — 3,2717 рубля

Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг подорожали практически на копейку. В целом же доллар США поднялся до максимальных за две недели значений. Евро также дорожает не первый день.

Курс российского рубля в Беларуси снижается с начала текущей недели, в четверг он потерял еще 0,18%.

Минимальный курс продажи доллара в четверг в белорусских банках составляет 1,881 рубля, евро – 2,05. 100 российских рублей в банках можно купить от 3,272 белорусских рубля.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов в четверг доллар и евро стали дороже более чем на копейку.

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