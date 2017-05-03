МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг 4 мая.

Национальный банк Беларуси установил на пятницу 5 мая следующие официальные курсы валют:

доллар США – 1,8834 рубля

евро — 2,0517 рубля

100 российских рублей — 3,2717 рубля

Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг подорожали практически на копейку. В целом же доллар США поднялся до максимальных за две недели значений. Евро также дорожает не первый день.

Курс российского рубля в Беларуси снижается с начала текущей недели, в четверг он потерял еще 0,18%.

Минимальный курс продажи доллара в четверг в белорусских банках составляет 1,881 рубля, евро – 2,05. 100 российских рублей в банках можно купить от 3,272 белорусских рубля.