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Курсы валют на 5 мая: евро и доллар продолжают дорожать
04.05.2017 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг 4 мая.
Национальный банк Беларуси установил на пятницу 5 мая следующие официальные курсы валют:
Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг подорожали практически на копейку. В целом же доллар США поднялся до максимальных за две недели значений. Евро также дорожает не первый день.
Курс российского рубля в Беларуси снижается с начала текущей недели, в четверг он потерял еще 0,18%.
Минимальный курс продажи доллара в четверг в белорусских банках составляет 1,881 рубля, евро – 2,05. 100 российских рублей в банках можно купить от 3,272 белорусских рубля.
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По итогам торгов в четверг доллар и евро стали дороже более чем на копейку.
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