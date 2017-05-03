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Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел

04.05.2017 14:42 — Новости Экономики | БелТА  
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Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,20%.Доллар подорожал на Br0,0118 до Br1,8834 (3 мая - Br1,8716 за $1).Курс евро вырос на Br0,0096 и составляет Br2,0517 (3 мая - Br2,0421 за 1 евро).Российский рубль подешевел на Br0,0058 до Br3,2717 за 100 российских рублей (3 мая - Br3,2775 за 100 российских рублей).-0-Курсы валют в Минске на сегодня
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,20%. Доллар подорожал на Br0,0118 до Br1,8834 (3 мая - Br1,8716 за $1).

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