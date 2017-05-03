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Ярошенко: 2017 год должен стать прорывным для "Великого камня"

04.05.2017 14:55 — Новости Экономики | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" 2017 год должен стать прорывным. Об этом сегодня журналистам заявил глава Администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.По словам Александра Ярошенко, в Администрации парка рассчитывают, что этот год станет для него прорывным в части привлечения инвесторов. "Великий камень" будет развиваться по формуле 20-10-5, в которой 20 - это новые зарегистрированные компании. "Мы ставим перед собой задачу, чтобы по итогам 2017 года в парке зарегистрировалось не менее 20 резидентов", - пояснил он. Десять резидентов начнут строить свои производственные объекты. Кроме того, в парке ожидают, что пять объектов в этом году уже будут построены и введены в эксплуатацию.Сейчас в "Великом камне" девять резидентов. Александр Ярошенко рассказал, что очередного зарегистрировали буквально на днях. Это дочерняя компания австрийской корпорации "Кроноспан", которая планирует вложить около 27 млн евро в своей проект в парке.Глава Администрации парка напомнил, что "Великий камень" считается одним из крупнейших проектов КНР за рубежом. Китайские компании вкладывают в него достаточно серьезные инвестиции, оказывают значительную технико-экономическую помощь. Так, в парке с их помощью построили электростанцию мощностью 110 кВ, реконструировали русло реки Уша. Александр Ярошенко в этой связи подчеркнул, что Китайско-белорусский парк позиционирует себя не только как индустриальный, но и как экологический проект с соответственно высокими стандартами в этой сфере.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По словам Александра Ярошенко, в Администрации парка рассчитывают, что этот год станет для него прорывным в части привлечения инвесторов. "Великий камень" будет...

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