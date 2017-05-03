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Ассоциация белорусских банков напоминает о необходимости предоставления полной информации по кредитам
04.05.2017 15:21 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки должны сообщать клиентам полную и достоверную информацию об условиях кредитования. Об этом говорится в сообщении Ассоциации белорусских банков, размещенном на ее сайте, передает БЕЛТА. "Ассоциация белорусских банков в своей деятельности уделяет особое внимание вопросам повышения доступности кредитных ресурсов для населения и, соответственно, внутреннего потребительского спроса, а также в целом деловой активности в банковском секторе и в экономике Беларуси. Данные вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях Совета Ассоциации, в который входят руководители крупнейших белорусских банков, а также действующих при Ассоциации комитетов", - подчеркивается в сообщении.В тесном сотрудничестве с Национальным банком и другими государственными органами ведется постоянная работа по анализу и корректировке действующих в этой сфере нормативных правовых актов с учетом интересов всех участников розничного кредитования, в том числе кредитополучателей. Для объективного и оперативного рассмотрения в рамках законодательства споров между банками и их клиентами при ассоциации действует Третейский суд, прорабатывается вопрос о создании в Беларуси финансового омбудсмена.Наряду с этим ассоциация совместно с центральным банком и другими заинтересованными органами проводит целенаправленную работу по повышению финансовой грамотности клиентов банков, консолидирует и координирует деятельность кредитно-финансовых учреждений в этой сфере, поскольку финансово грамотные клиенты умеют правильно ориентироваться в банковских продуктах, более ответственно подходят к оценке своих возможностей при кредитовании и поручительстве. "В настоящее время белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Национального банка, изложенными в письме "Об осуществлении розничных операций", - говорится в сообщении. - Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов увязывали предоставление кредитов с оформлением клиентами так называемых пакетов услуг, стоимость обслуживания которых была сопоставима со стоимостью обслуживания объявленной процентной ставки по кредиту". В результате произошло значительное снижение количества претензий розничных клиентов к банкам. Так, по данным Национального банка, в 2016 году количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, снизилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом - с 1361 до 754. При этом количество обращений по вопросам кредитования населения уменьшилось с 801 до 563.Национальным банком на протяжении последних лет приняты жесткие меры, направленные на повышение качества предоставляемых банками услуг, в том числе обеспечения полной прозрачности розничного кредитования. В частности, банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам "пакеты услуг" либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту. В то же время традиционные (классические) банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору."В связи с этим Ассоциация белорусских банков напоминает, что основополагающей рекомендацией является необходимость обеспечения банками раскрытия полной и достоверной информации об условиях кредитования, а также об условиях предоставления дополнительных услуг, оказываемых в связи с кредитованием", - подчеркивается в сообщении. При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физическим лицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита. Граждане перед подписанием кредитных и иных договоров должны внимательно их прочитать, ознакомиться с условиями, проанализировать все составляющие этих договоров, задать интересующие вопросы работникам банка и найти их подтверждение в договорах. В обязательном порядке следует ознакомиться с той информацией, на которую содержится ссылка в договоре (например, если она расположена на сайте банка или информационном стенде). "Если возникают проблемные вопросы по кредитным договорам, гражданам следует в первую очередь обращаться в банки-кредитодатели, которые, как показывает практика, стараются в каждом конкретном случае индивидуально подойти к клиенту при разрешении возможных разногласий", - говорится в сообщении.-0-
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Ассоциация белорусских банков напоминает о необходимости предоставления полной информации по кредитам
В тесном сотрудничестве с Национальным банком и другими государственными органами ведется постоянная работа по анализу и корректировке действующих в этой сфере...
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