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Второй этап строительства соцжилья в Беларуси с техпомощью Китая предполагает ввод 22 домов
04.05.2017 16:19 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап строительства социального жилья в Беларуси с использованием технико-экономической помощи Китая предполагает ввод 22 многоквартирных домов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Беларуси."Белорусская сторона уже вступила в активную фазу осуществления второго этапа реализации проекта. Планируется построить 22 жилых дома общей площадью около 118 тыс. кв.м на 1 тыс. 854 квартиры", - говорится в сообщении.Первый этап реализации проекта, который планируется завершить в сентябре, предполагает строительство 16 домов на 1 тыс. 432 квартиры в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, поселке Юбилейном, Мозыре, Светлогорске, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Осиповичах. На данный момент введено шесть домов.Средства технико-экономической помощи, предоставляемые Китаем, используются для строительства в Беларуси социального жилья с целью улучшения условий проживания граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе малообеспеченных слоев населения, определенных белорусским законодательством. Социальное жилье, построенное с использованием технико-экономической помощи, будет находиться в государственной (коммунальной) собственности, оно не подлежит продаже или аренде, а также наследованию.-0-
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"Белорусская сторона уже вступила в активную фазу осуществления второго этапа реализации проекта. Планируется построить 22 жилых дома общей площадью около 118 тыс....
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