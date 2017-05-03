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Правительство предоставит гарантии в погашении остатка задолженности по кредитам "Камволя"

04.05.2017 17:42 — Новости Экономики | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2017 году гарантии ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" в погашении остатка задолженности по кредитам, выданным им ОАО "Камволь". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 мая 2017 года №330, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства. Согласно документу, речь идет о кредитах, выданных в соответствии с указом от 14 ноября 2013 года № 510 "О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества "Камволь", сроки погашения которых продлены в соответствии с указом от 12 апреля 2017 года "О вопросах открытого акционерного общества "Камволь". Гарантии правительства предоставляются в валюте выданных кредитов.Министерству финансов поручено оформить гарантии.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно документу, речь идет о кредитах, выданных в соответствии с указом от 14 ноября 2013 года № 510 "О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного...

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