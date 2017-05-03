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Правительство создало рабочую группу для подготовки доклада о стресс-тестах на БелАЭС
04.05.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by
Распоряжением премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова от 4 мая создана межведомственная рабочая группа по подготовке национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты). Об этом сообщается на
Группу возглавила начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. В группу, помимо представителей департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, вошли представители БелАЭС, Минприроды, МИД и белорусские ученые.
Координация работы по выполнению распоряжения возложена на министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.
Стресс-тесты
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
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Доклад должен быть подготовлен до 31 августа 2017 года.
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