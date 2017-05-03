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Правительство создало рабочую группу для подготовки доклада о стресс-тестах на БелАЭС

04.05.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Распоряжением премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова от 4 мая создана межведомственная рабочая группа по подготовке национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты). Об этом сообщается на сайте правительства.

Группу возглавила начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. В группу, помимо представителей департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, вошли представители БелАЭС, Минприроды, МИД и белорусские ученые.

Координация работы по выполнению распоряжения возложена на министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

По сообщению пресс-службы правительства, группе поручено подготовить доклад до 31 августа 2017 года. При необходимости она может привлекать руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству.

20 апреля заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил, что Госатомнадзор приступил к подготовке национального доклада по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС, проведенных в конце 2016 года.

Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС и других ситуаций.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
 
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