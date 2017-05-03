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Перспективы поставок белорусской продукции легкой промышленности в Руанду обсудили в Минске
04.05.2017 20:15 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы поставок белорусской продукции легкой промышленности в Руанду обсудили в Минске на встрече заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергея Набешко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Руанды в Беларуси по совместительству Жанной д'Арк Мужавамарией, сообщили БЕЛТА в БелТПП.Во встрече также приняли участие представители концерна "Беллегпром", белорусских предприятий легкой и пищевой промышленности. Вниманию белорусских бизнесменов была представлена презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Руанды. Также рассмотрены перспективы расширения взаимодействия деловых кругов двух стран, состоялись переговоры по вопросам поставок в Руанду белорусской продукции легкой промышленности, а также импорта из Руанды какао.Стороны обсудили возможности организации визита в Беларусь делегации бизнес-кругов Руанды, а также проведения контактно-кооперационной биржи во время визита.-0-
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Во встрече также приняли участие представители концерна "Беллегпром", белорусских предприятий легкой и пищевой промышленности.
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