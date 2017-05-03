ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Армения активизируют сотрудничество в области контроля качества пищевых продуктов

04.05.2017 20:45 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук на встрече с начальником Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении Ишханом Карапетяном обсудили сотрудничество в области контроля качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области контроля за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе в части облегчения процедур доступа сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынки Армении и Беларуси, активизации сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области контроля за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Перспективы поставок белорусской продукции легкой промышленности в Руанду обсудили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика