|
Беларусь и Армения активизируют сотрудничество в области контроля качества пищевых продуктов
04.05.2017 20:45 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук на встрече с начальником Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении Ишханом Карапетяном обсудили сотрудничество в области контроля качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области контроля за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе в части облегчения процедур доступа сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынки Армении и Беларуси, активизации сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области контроля за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии