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Первый поезд-контейнеровоз с белорусской продукцией уедет в Китай 6 мая

04.05.2017 22:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Первый белорусский контейнерный поезд с продукцией "Кроноспана" отправится в китайский город Ченду 6 мая, сообщили Sputnik в пресс-центре БЖД.

Организаторами проекта являются государственное предприятие БТЛЦ БЖД и ООО "Кроноспан", расположенного в Сморгони.

Первый поезд-контейнеровоз с белорусской продукцией уедет в Китай 6 мая
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Маршрут поезда будет пролегать через Россию и Казахстан. Контейнерный поезд сформирован из 41 фитинговой платформы принадлежности Государственного предприятия "БТЛЦ", груженых 40-футовыми контейнерами. Он преодолеет расстояние около десяти тысяч километров за 12 суток", — сообщили в БЖД, подчеркнув, что морской путь из Китая в Европу занимает до 60 суток.

Там также отметили, что БЖД рассматривает дальнейшее сотрудничество с Китаем и готово обеспечивать грузополучателя не только контейнерами и вагонами, но и экспедировать груз по маршруту следования.

В пресс-центре предоставили статистику, согласно которой объем грузоперевозок контейнерами по железной дороге между Европой и Китаем за первый квартал текущего года увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале января текущего года Китай в рамках проекта "Новый шелковый путь" запустил свой первый поезд по маршруту Иу — Лондон с продукцией из "Поднебесной". Товарный состав преодолел путь в 12 тысяч километров по территориям восьми стран, включая Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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