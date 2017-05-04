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Совмин утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов риса в 2017 году
05.05.2017 07:47 — Новости Экономики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2017 году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №329 от 3 мая 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на
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