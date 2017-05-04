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Совмин утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов риса в 2017 году

05.05.2017 07:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Совмин утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов риса в 2017 году
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2017 году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №329 от 3 мая 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено распределить в течение 15 дней со дня вступления в силу данного постановления 100% тарифной квоты на 2017 год на ввоз на территорию Беларуси отдельных видов длиннозерного риса, происходящего из Вьетнама, ввозимого в Беларусь и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально ввезенным ими объемам в течение 2014-2016 годов. МАРТ также поручено осуществить перераспределение тарифной квоты в случае наличия невостребованной по результатам первого полугодия 2017 года части объематарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности, получивших часть тарифной квоты; решения Коллегии Евразийской экономической комиссии об изменении объемов тарифных квот.Министерству антимонопольного регулирования и торговли также необходимо информировать участников внешнеторговой деятельности об итогах распределения (перераспределения) тарифной квоты путем размещения сообщения на официальном сайте министерства. Кроме того, МАРТ поручено осуществить выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на ввоз на территорию Беларуси длиннозерного риса. Государственному таможенному комитету в свою очередь поручено представить в МАРТ в течение 10 дней со дня вступления в силу данного постановления информацию о ввезенных за 2014-2016 годы участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления объемах длиннозерного риса, подпадающего под действие тарифной квоты, в натуральном и стоимостном выражении.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Министерству антимонопольного регулирования и торговли также необходимо информировать участников внешнеторговой деятельности об итогах распределения...

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