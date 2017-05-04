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Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле выросли на 3,7% до $5,1 млрд
05.05.2017 09:33 — Новости Экономики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка. /Будет дополнено/.-0-
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1...
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