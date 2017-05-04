ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле выросли на 3,7% до $5,1 млрд

05.05.2017 09:33 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле выросли на 3,7% до ,1 млрд
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка. /Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Онлайн-конференция по переходу белорусских банков на международную структуру номеров счетов пройдет на сайте БЕЛТА 11 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика