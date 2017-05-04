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Онлайн-конференция по переходу белорусских банков на международную структуру номеров счетов пройдет на сайте БЕЛТА 11 мая

05.05.2017 09:29 — Новости Экономики | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Переход белорусских банков на международную структуру номеров счетов: что нужно знать" пройдет на сайте БЕЛТА 11 мая с 11.00 до 12.00 С 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов. Зачем Беларуси необходимо переходить на новые стандарты? Что для этого должны предпринять юридические лица? Как этот переход отразится на обычных гражданах? Можно ли будет совершать платежи по старым номерам счетов и банковским идентификационным кодам после 4 июля? На эти и другие вопросы, касающиеся перехода на IBAN и BIC, ответят представители Национального банка Республики Беларусь, ОАО "НКФО "ЕРИП", ОАО "АСБ Беларусбанк". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 11 мая после 11.00 по мере готовности.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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С 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения...

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