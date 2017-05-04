Стоимость нефти впервые с ноября прошлого года упала ниже 47 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% и составила 46,63 долларов за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 47 долларов за баррель 29 ноября 2016 года. В то же время нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 2% — до 44,55 долларов за баррель.

Вслед за падением цен на нефть продолжает ослабевать к доллару и евро и российский рубль.