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Выплата газового долга в апреле не помешала золотовалютным резервам вырасти
05.05.2017 09:37 — Новости Экономики | Tut.by
Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 мая 2017 года, по предварительным данным, составили 5,109 млрд долларов, увеличившись на 92,6 млн долларов (на 1,8%), сообщает пресс-служба Нацбанка.
С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов, или на 3,7%.
В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая 2017 года составил 5,672 млрд долларов, увеличившись за апрель на 263,4 млн долларов (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 млн долларов (на 3,6%). За январь-апрель резервы в национальном определении выросли на 487,5 млн долларов, или на 9,4%.
Регулятор отмечает, что увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Как сообщал TUT.BY, Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении
Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.
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Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 мая 2017 года, по предварительным данным, составили 5,109 млрд долларов, увеличившись на 92,6 млн...
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