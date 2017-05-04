Выплата газового долга в апреле не помешала золотовалютным резервам вырасти

Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 мая 2017 года, по предварительным данным, составили 5,109 млрд долларов, увеличившись на 92,6 млн долларов (на 1,8%), сообщает пресс-служба Нацбанка.

С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов, или на 3,7%.

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая 2017 года составил 5,672 млрд долларов, увеличившись за апрель на 263,4 млн долларов (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 млн долларов (на 3,6%). За январь-апрель резервы в национальном определении выросли на 487,5 млн долларов, или на 9,4%.

Регулятор отмечает, что увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов, покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже, привлечение средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Как сообщал TUT.BY, Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ в размере 726,2 млн долларов . Первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный, заверял , что это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Долг был погашен частично за счет золотовалютных резервов, частично — из текущей ликвидности, не относящейся к ЗВР. «Но мы эти расходы компенсируем. У Нацбанка есть различный инструментарий, в частности облигации, чтобы компенсировать этот отток», — отмечал Надольный.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4,927 млрд долларов, на 1 января 2017 года.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.