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Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле выросли на 3,7% до $5,1 млрд

05.05.2017 09:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле выросли на 3,7% до ,1 млрд
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка. По предварительным данным, золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 мая 2017 года составили $5 108,7 млн (в эквиваленте). С начала 2017 года резервы увеличились на $181,5 млн, или на 3,7%.За апрель 2017 года золотовалютные резервы возросли на $92,6 млн (на 1,8%) после снижения в марте на $6,2 млн (на 0,1%). В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая 2017 года составил $5 672,5 млн, увеличившись за апрель на $263,4 млн (на 4,9%) после снижения в марте на $199,3 млн (на 3,6%). За четыре месяца 2017 года резервы в национальном определении выросли на $487,5 млн, или на 9,4%.В Нацбанке проинформировали, что увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", привлечение средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов.Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на $751,4 млн (на 18%) до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на $500 млн.-0-
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По предварительным данным, золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 мая 2017 года составили $5 108,7 млн (в эквиваленте). С начала 2017 года резервы...

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