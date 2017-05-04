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ЗВР за апрель снова выросли – на 1,8% до $5,1 млрд

05.05.2017 10:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 мая 2017 года, по предварительным данным, составили 5 миллиардов 108,7 миллионов долларов, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка страны.

ЗВР за апрель снова выросли – на 1,8% до ,1 млрд
© Pixabay
Минфин: Минск получил третий транш кредита ЕФСР

По данным Нацбанка, за апрель ЗВР показали рост на 92,6 миллионов долларов (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 миллиона долларов (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 миллионов долларов (на 3,7%).

ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, на 1 мая составили 5 миллиардов 672,5 миллионов долларов, увеличившись за апрель на 263,4 миллионов долларов (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 миллионов долларов (на 3,6%). За январь-апрель 2017 года резервы в национальном определении выросли на 487,5 миллионов долларов (на 9,4%).

"Увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита ЕФСР, покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, привлечение средств от продажи валютных гособлигаций, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов", — отметили в Нацбанке.

Там добавили, что исполнение правительством и Нацбанком внешних и внутренних валютных обязательств оказало сдерживающее влияние на динамику резервов.

Как ранее сообщалось, в 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ выросли на 18% и составили на 1 января 2017 года 4 миллиарда 927,2 миллионов долларов.

На 2017 год предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 0,5 миллиардов долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Росту золотого запаса страны способствовали получение третьего транша кредита ЕФСР, поступление нефтяных пошлин, покупка Нацбанком валюты и рост мировых цен на...

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