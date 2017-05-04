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"Белнефтехим" ведет переговоры по диверсификации поставок нефти
05.05.2017 10:15 — Новости Экономики | БелТА
Игорь Ляшенко. Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ведет переговоры по диверсификации поставок нефти. Об этом заявил председатель концерна Игорь Ляшенко в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА. "Недавние разногласия (с российской стороной. - Прим. БЕЛТА) заставили нас внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов. Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты… Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли", - отметил Игорь Ляшенко. При этом он не стал называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: "Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются". По словам Игоря Ляшенко, в настоящее время концерн работает над реализацией подписанных с Россией соглашений. "Да, концерн пережил не самый простой этап дефицита сырья. Получили не только проблемы, но и серьезный опыт. Учитываем его при формировании долгосрочной стратегии развития", - сказал он. Председатель концерна отметил, что рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. "Не исключено, что под давлением Министерства финансов уже в 2019-2020 годах. Хотя дебаты о сроках ведутся, но очевидно: не за горами времена, когда внутренние российские цены на нефть если не сравняются, то вплотную приблизятся к мировым котировкам", - пояснил Игорь Ляшенко.-0-
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По словам Игоря Ляшенко, в настоящее время концерн работает над реализацией подписанных с Россией соглашений. "Да, концерн пережил не самый простой этап дефицита...
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