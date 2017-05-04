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Капитальные затраты на модернизацию "Могилевхимволокна" оцениваются в 200 млн евро
05.05.2017 10:41 — Новости Экономики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальные затраты на модернизацию ОАО "Могилевхимволокно" оцениваются в 200 млн евро. Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА."В прошлую пятилетку прошла модернизация в ОАО "СветлогорскХимволокно", филиале ОАО "Гродно Азот" "Завод Химволокно". Запланирована масштабная модернизация ОАО "Могилевхимволокно": капитальные затраты проекта оцениваются почти в 200 млн евро. На глобальных рынках химических волокон конкуренция колоссальная. Расширение внутреннего рынка, несомненно, снижает сбытовые риски наших предприятий. Но спрос формируют наши потребители - все зависит от них", - отметил Игорь Ляшенко. По его словам, "Белнефтехим" полностью удовлетворяет потребности легкой промышленности в производимой предприятиями концерна продукции, но в Беларуси реализуется только 16% химических волокон и нитей.Игорь Ляшенко подчеркнул, что сегодня концерн в большей степени погружен в разработку инвестиционных и инновационных стратегий развития и отрасли, и предприятий. "Централизуем продажи продукции на площадке нашего Белорусского нефтяного торгового дома. Пришла плеяда молодых талантливых менеджеров, которые на порядок эффективнее предыдущего поколения. Сейчас разрабатываем систему централизованных закупок для предприятий концерна. Проект требует определенного времени и некоторых изменений в законодательстве", - рассказал он. Председатель концерна отметил, что "Белнефтехим" экспортирует продукцию в 113 стран, импортирует - из 77. "Фактически работаем на мировом рынке. Поэтому приходится соответствовать международным стандартам. В части коммерческих продаж полностью интегрированы в мировой рынок, иначе не смогли бы 70% своей продукции реализовывать за рубежом", - сказал Игорь Ляшенко.-0-
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"В прошлую пятилетку прошла модернизация в ОАО "СветлогорскХимволокно", филиале ОАО "Гродно Азот" "Завод Химволокно". Запланирована масштабная модернизация ОАО...
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