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Привет из Грузии. Почему все резко туда поехали, как решить жилищный вопрос без ипотеки и накоплений и как здесь относятся к приезжим
05.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
—Я переехала в Грузию два года назад, так как вышла замуж за грузина. Работаю менеджером по продажам элитных апартаментов в прекрасном городке у моря и гор — Батуми. Работу мне найти было несложно, несмотря на то, что в сфере продаж я большого опыта не имела. Я нашла работу благодаря знанию нескольких иностранных языков и желанию выучить грузинский, который на данный момент активно изучаю.
В настоящее время мы живем в доме родителей мужа, так как пока наша квартира строится. Комплекс, в котором мы будем жить, находится в самом центре города в 300 метрах от моря. Квадратный метр нам обошелся в $1000 (белый каркас). Хочу отметить, что в Грузии нерезидентам очень просто и легко приобрести жилье, так как отсутствуют какие-либо ограничения на покупку. Единственное, что необходимо иметь — это заграничный паспорт. Оформление в реестре Министерства юстиции осуществляется в течение одного дня. Застройщик предлагает покупателям внутреннюю рассрочку сроком от 1 года и до 7 лет.
— В среднем коммунальные услуги нам обходятся в $100 в месяц. Дороже всего — электричество ($30). Есть разница с размером коммунальных платежей в разное время года. Если летом за электричество мы платим $12, то зимой эта сумма увеличивается в четырехкратном размере, так как активно работают обогреватели.
—Найти жилье в Грузии можно через интернет, социальные сети. Многие пользуются услугами маклеров. Однокомнатная кварта в центре Батуми в среднем стоит $250, двухкомнатная — $350 в месяц. Цена зависит от района (ближе к морю — дороже) и от качества самой квартиры. В элитных апартаментах цена может доходить и до $1500 за месяц.
Сейчас в Батуми, как многим уже давно известно, настоящий бум строительства. Выбор очень широкий, ценовой диапазон от $350 до $3000 за кв.м. Можно приобрести квартиру, где только заливается фундамент, и готовую квартиру «под ключ» с услугами по управлению дома, в том числе с охраной, сервисами: бассейн, СПА, паркинг, уборка квартир. Также практически все застройщики предлагают сервис дальнейшей сдачи вашей квартиры в аренду, сейчас это очень популярно и прибыльно. И, судя по запросам людей из разных стран, мне порой кажется, что туристы приезжают в Грузию в первую очередь не за отдыхом, а за покупкой недвижимости.
— Из-за того, что в последние годы в Грузии строительство жилых комплексов стало очень прибыльно для инвесторов, многие вкладывают свои финансовые ресурсы именно в строительство и девелопмент. Граждане, которые живут в старых домах и «хрущевках», надеются, что в один прекрасный день в их дверь постучит очередной инвестор, который предложит лучшие жилищные условия. Таких семей, у которых жизнь изменилась в лучшую сторону исключительно из-за застройщиков, очень много.
В среднем инвесторы предлагают владельцам жилого имущества +30% к площади зарегистрированного имущества. Например, если площадь вашей «хрущевки» 100 кв.м, то вы можете получить 130 кв.м в доме, который построят на месте вашего снесенного, или же вы можете взять соответствующую финансовую компенсацию. За весь период строительства нового дома инвестор оплачивает проживание жильцам. Единственный минус в том, что теряется старая архитектура города, понемногу исчезают двухэтажные домики с итальянскими двориками, со старой французской и английской архитектурами. Защитники культурного наследия города отчаянно борются с этим.
—В Грузии ставки по кредитам достаточно высокие — от 9% до 12 % годовых. Минимальная ипотечная ставка составляет 9% в год. Кредит в национальной валюте выдается на 10 лет, в долларах или евро — до 15 лет. Сам застройщик предлагает процентную и беспроцентную рассрочку, что более выгодно покупателям.
В Грузии есть такой вид сделки с недвижимостью, как «отступной». Владелец получает от арендатора кредит, при этом арендатор получает право на проживание без арендной платы сроком на один-два года. По окончании срока арендатор должен освободить занимаемую площадь, а арендодатель обязан вовремя вернуть кредит. Все нотариально заверяется. Конечно же, сумма кредита меньше стоимости жилья. К примеру, квартира с двумя спальнями в центре города, 5 минут ходьбы от моря в отступную на год сдается за $20 тыс. Для собственника жилья — это возможность получить беспроцентный кредит на срок проживания арендаторов, при этом обеспечением залога служит квартира собственника.
Маклеров в Грузии много, но можно сказать, что риэлтерские услуги здесь только в начале пути своего развития. Можно обращаться к агентствам недвижимости и к частникам. Риэлтерство особенно становится популярным в летний период, во время большого наплыва туристов даже таксисты становятся риэлтерами в какой-то степени.
—Я не буду оригинальной и скажу, что особенность Грузии, во-первых, конечно же, в самих людях. Народ здесь очень отзывчив и гостеприимен. Понятие дружбы на высоком уровне, отношения с соседями близкие, всегда знаешь, что есть люди, которые рады помочь. Мне приятно, что местные хорошо относятся к приезжим. Уникальность Грузии заключается в древности ее культуры. Страна такая маленькая, но буквально на каждом шагу можно увидеть историческую достопримечательность. Грузия — сокровищница святынь с множеством древних церквей и монастырей.
Особенность этой страны также в том, что она признана родиной виноделия, в этом отношении она очень богатая, так как традициям по изготовлению вина уже около 8000 лет.
Грузинская кухня, что стоить сказать? Она же уникальная! Ряд известных европейских изданий уже признали ее одной из лучших в Европе. Про фольклор, танцы и грузинское многоголосие (которое, кстати, занесено в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО) ничего говорить не буду. Это надо увидеть, услышать, ощутить и прочувствовать. Грузия в последние годы пользуется огромным спросом среди туристов не только среди постсоветского пространства.
В Грузии всегда есть чем заняться: летом можно купаться в море, посещать музыкальные фестивали, а зимой перед тобой выбор разных горнолыжных курортов мирового уровня. Каждый сезон имеет свои плюсы как в местности, так и в еде. Если вы ищете недвижимость у моря с прекрасной природой, любите горы, вино, вкусную и разнообразную еду — Грузия ждет вас.
Фото: просторы интернета и личный архив героини
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Привет из Грузии. Почему все резко туда поехали, как решить жилищный вопрос без ипотеки и накоплений и как здесь относятся к приезжим
Интерес к Грузии с каждым годом все растет. Более 6 млн туристов посетили эту страну в прошлом году. Горы, море, гостеприимный народ — вот что мы знаем о Грузии....
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