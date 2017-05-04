Привет из Грузии. Почему все резко туда поехали, как решить жилищный вопрос без ипотеки и накоплений и как здесь относятся к приезжим

—Я переехала в Грузию два года назад, так как вышла замуж за грузина. Работаю менеджером по продажам элитных апартаментов в прекрасном городке у моря и гор — Батуми. Работу мне найти было несложно, несмотря на то, что в сфере продаж я большого опыта не имела. Я нашла работу благодаря знанию нескольких иностранных языков и желанию выучить грузинский, который на данный момент активно изучаю.

В настоящее время мы живем в доме родителей мужа, так как пока наша квартира строится. Комплекс, в котором мы будем жить, находится в самом центре города в 300 метрах от моря. Квадратный метр нам обошелся в $1000 (белый каркас). Хочу отметить, что в Грузии нерезидентам очень просто и легко приобрести жилье, так как отсутствуют какие-либо ограничения на покупку. Единственное, что необходимо иметь — это заграничный паспорт. Оформление в реестре Министерства юстиции осуществляется в течение одного дня. Застройщик предлагает покупателям внутреннюю рассрочку сроком от 1 года и до 7 лет.