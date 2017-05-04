Квартира с выкупом на 15 лет — ежемесячно платим 500 рублей: революционные условия покупки квартиры в лизинг

Однако в указе № 99 была прописана только одна норма, регулирующая особенности лизинга для физических лиц не для предпринимательских целей. Собственно она и позволила приобретать в лизинг и жилые помещения.

Применение данной нормы на практике подтвердило, что законодательство о лизинге жилых помещений необходимо развивать. С этой целью был разработан и 6 апреля 2017 года подписан Президентом указ № 109.

— Сегодня уже можно говорить о том, что с принятием данного документа в республике создана необходимая правовая база для предоставления в лизинг жилых помещений физическим лицам, — уточняет Александр Дедков.

«АСБ Лизинг» — единственный лизингодатель

Поскольку законодательство о приобретении жилья в лизинг «хромало», данный инструмент не получил широкого распространения на практике. Единственной лизинговой организацией, у которой можно было купить жилье в лизинг, была, да и остается до сих пор — ООО «АСБ Лизинг» (учредитель — ОАО «АСБ “Беларусбанк”»).

Инструмент работает так. Сначала лизинговая компания приобретает квартиру у продавца, а затем передает ее своему клиенту — лизингополучателю на условиях финансовой аренды с правом последующего выкупа в собственность.

— На сегодняшний день наша компания уже заключила порядка 80 договоров лизинга жилых помещений. Большинство сделок оформлено с молодыми семьями в Минске. Тем не менее, у нас есть свои представительства и в регионах Беларуси, где также оформлены сделки по покупке жилья в лизинг, — рассказывает Илья Востриков, заместитель начальника отдела лизинговых услуг физическим лицам ООО «АСБ Лизинг». — Сейчас мы приводим действующие договоры лизинга в соответствие с нормами нового указа. Все наши ставки привязаны к ставке рефинансирования Нацбанка. Как только регулятор меняет ставку, а в 2017 году она каждый месяц снижалась на 1 процентный пункт, мы всегда уменьшаем платежи по договору. Это тоже положительно влияет на рост популярности лизинговых услуг для физических лиц. Снижение ставки рефинансирования и стабильность в экономике повышают спрос на лизинговые услуги.



