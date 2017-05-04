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Проблемы льноотрасли позволит решить только комплексный подход - Маринич

05.05.2017 11:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Проблемы льноотрасли позволит решить только комплексный подход - Маринич
Леонид Маринич. Фото из архива
5 мая, Крупский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Только комплексный подход к льноводческой отрасли позволит решить ее актуальные проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич сегодня во время рабочей поездки премьер-министра Андрея Кобякова и посещения Крупского льнозавода (Минская область)."Льноотрасль надо рассматривать широко и в комплексе. Речь идет о формировании полного цикла производства льна, первичной переработки и загрузки Оршанского льнокомбината, а также выполнении программы модернизации льноперерабатывающих заводов. За 2011-2015 годы нам удалось модернизировать и построить 10 современнейших льнозаводов, осталось еще 11, которые пока прошли легкую реконструкцию и ремонт. Их модернизация должна быть продолжена, чтобы улучшить качество льноволокна и исключить претензии Оршанского льнокомбината в вопросах поставки сырья", - подчеркнул Леонид Маринич.Немаловажен вопрос выхода на безубыточную работу заводов, сеющих лен. Они формируют поля севооброта в районах, занимаются полным комплексом выращивания и переработки льна.Леонид Маринич также отметил неизменную позицию Министерства сельского хозяйства и продовольствия в части необходимости создания единого льняного холдинга, который должен возглавить Оршанский льнокомбинат. "Однако у концерна "Беллегпром" иная позиция: они хотят дождаться окончания программы модернизации, чтобы объединение не повлекло финансового обременения для участников холдинга. Но мы уверены, что придем к тому, что будет единый оператор под выращивание льна, его первичную переработку и получение готовой продукции, ее реализацию. Такой холдинг, на наш взгляд, способен решить многие проблемы, внутри его можно будет варьировать объемы производства работ", - добавил Леонид Маринич.Проблемой текущего дня в отрасли он назвал то, что из-за запоздалой весны сев льна выполнен на половине площадей. В Витебской области, которую месяц заливали дожди, посеяно только 7%. "Значит, мы рискуем недополучить урожай. К счастью, сейчас погодные условия стабилизируются. Стоит задача до 10 мая завершить сев почти по всем регионам, за исключением Витебского", - заключил первый замминистра.Сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков находится с рабочей поездкой в Минской и Витебской областях. Первым пунктом маршрута посещения стало ОАО "Крупский льнозавод" в поселке Ленок. Завод является одним из поставщиков волокна для переработки на Оршанском льнокомбинате. Андрей Кобяков ознакомился с производством, пообщался с представителями отрасли, выслушал их мнения относительно проблем с сортировкой волокна и необходимости изменения госстандарта. Рабочая поездка также включает посещение предприятий в Толочинском и Оршанском районах.-0-
 
 
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"Льноотрасль надо рассматривать широко и в комплексе. Речь идет о формировании полного цикла производства льна, первичной переработки и загрузки Оршанского...

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