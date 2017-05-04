Анонсированный на 7 ноября официальный запуск нового завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦKK) может не состояться. Причина тому — сотни километров кабеля, который, по мнению надзорных органов, следует демонтировать. Цена вопроса — порядка 50 млн долларов.





О том, что проект на Светлогорском ЦКК реализуются «с определенными проблемами», говорил 16 марта на пресс-конференции в Минске председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров. Завод должен был быть запущен еще в конце 2015 года. По словам Назарова, ответственность за это брал на себя генподрядчик в лице китайской корпорации инжиниринга САМСЕ. Однако затем сроки ввода производства в эксплуатацию постоянно переносились, что отразилось на финансовом положении белорусского предприятия. На встрече с журналистами Назаров не уточнил причину проблем.

«Раньше многие возмущались вредной экологией этого нового завода, хотели отменить стройку. Теперь еще может быть хуже — комбинат может взлететь в воздух едва заработав на полную мощность. Все из-за китайского кабеля, который не прошел сертификацию в Беларуси. Говорят, якобы еще 2 года назад не было одобрения Госстандарта на его монтаж, но несмотря на это строительство велось», — написали в редакцию портала пользователи.

«Больше полутора лет идет дискуссия, что делать с этим кабелем, — подтвердил источник, близкий к ЦКК. — По мнению ряда надзорных госструктур, кабель, который проложили китайцы, не соответствует требованиям безопасности для химических производств. По простому говоря, кабель не должен гореть при попадании на него сильных реагентов. Новый завод готов на 95%. Осталось подавать электричество и приступать к пуско-наладочным работам».

«Создана межведомственная комиссия, которая рассматривает данный вопрос», подтвердил источник в госорганах. Ее задача - определить целесообразность использования смонтированной кабельной продукции на объекте. В состав рабочей группы вошли руководители Минстройархитектуры, Госстандарта, Минэнерго, МЧС, концерна «Беллесбумпром». От других комментариев собеседник отказался.

Ранее компании САМСЕ предлагалось подтвердить сертификатами или произвести замену кабельной продукции. Они остановились на первом варианте. В конце прошлого года предъявили российские сертификаты. Однако белорусская сторона не дала добро, усмотрев не соответствие заявленным самими же китайцами требованиям , говорит участник переговоров.

«Кабельная продукция, которую использовали при производстве строительных и монтажных работ, выпущена по новым технологиям и, к сожалению, в Республике Беларусь стандартов для оценки данной продукции не существует», — говорил ranak.by год назад гендиректор «Светлогорского ЦКК» Юрий Крук. Ранее он пояснял , что запрет на использование кабельной продукции, которая уже была растаможена и находилась на площадке, был выписан позже, потому что «ни китайцев, ни [научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству] „БелНИИС“, ни Госстандарт, ни нас как заказчика, не информировали об отрицательном заключении». Вчера получить комментарий у Крука не удалось.

«Есть поручение главы государства — что хотите делайте, но к ноябрю завод должен заработать, — говорит информированный собеседник. — Требующиеся ресурсы на [демонтаж и монтаж нового кабеля] вроде как могут быть найдены в банках, бюджете либо еще где-то. Насколько я знаю, соответствующее письмо подготовлено в адрес президента. Вопрос в том, кто понесет ответственность за „закопанный“ кабель». По его словам, белорусская сторона готова истребовать с китайской компании потраченные ресурсы через суд. «Но, зная [Александра] Лукашенко, белорусам тоже мало не покажется», — пояснил источник.

По информации TUT.BY, цена вопроса составляет порядка 50 млн долларов. По экспертной оценке, демонтаж несертифицированных кабелей и установка сертифицированных может занять около 6 месяцев.

Еще один собеседник уверяет, что окончательное решение о том, что нужен демонтаж, еще не принято. А «все эти страшилки о том, что комбинат через несколько лет может взлететь в воздух, являются надуманными».

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализуется по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Для реализации проекта Беларусь в 2012 году привлекла кредит Эксимбанка Китая в размере 654,16 млн долларов. Сообщалось, что банком-агентом по обслуживанию кредита определен Беларусбанк, ему предоставлена гарантия правительства в погашении китайского кредита. Поставщиком оборудования выступает австрийская группа компаний Andritz. Мощность производства составит примерно 400 тыс. т, из которых 75% планируется экспортировать. После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО вырастет примерно в пять раз. Дополнительно создадут 500 рабочих мест. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки. Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом 2,5 млн кубометров древесины.