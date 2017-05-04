В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решение о снижении норм беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС примут только после общественного обсуждения - ЕЭК ЕЭК 4 мая опубликовала на правовом портале ЕАЭС проект решения Совета ЕЭК "О применении таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования"....

5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о снижении норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами наземным транспортом на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет принято только после общественного обсуждения проекта документа. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). ЕЭК 4 мая опубликовала на правовом портале ЕАЭС проект решения Совета ЕЭК "О применении таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования". Общественное обсуждение документа продлится по 3 июня включительно. "Разговор о снижении норм беспошлинного ввоза возникал в течение последних двух лет, в том числе на уровне премьер-министров стран ЕАЭС", - напомнили в ЕЭК. Подготовленный проект документа обсуждался экспертами стран союза на площадке ЕЭК. "Стоит подчеркнуть, что это лишь проект, в дальнейшем он может измениться. После завершения общественного обсуждения документ будет дорабатываться, в том числе с учетом замечаний сторон. Затем его вынесут на обсуждение Коллегии ЕЭК, а после одобрения членами Коллегии он пойдет на уровень Совета ЕЭК. Предположительно, на Коллегию он может быть вынесен в июне", - отметили в ЕЭК.Согласно проекту документа, норма беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта в ЕАЭС может быть снижена втрое - с 1500 до 500 евро. Снижение планируется осуществлять постепенно: до 1000 евро в 2019 году, 750 евро в 2020 году и до 500 евро начиная с 1 января 2021 года. Предлагается уменьшить и весовые нормы для сопровождаемого и несопровождаемого багажа - с 50 кг до не более чем 25 кг в 2021 году. Речь идет о товарах, перемещаемых на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю. На воздушных судах норма останется прежней: 10 тыс. евро или 50 кг.-0-