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Миллион на библиотеку - обсуждаем. Как разрулят претензии инвестора на 200 млн долларов
05.05.2017 13:22 — Новости Экономики | Tut.by
На днях стало известно, что московская компания «Манолиум Процессинг»
«Манолиум Процессинг» бизнесмена Арама Авакяна и его партнера Андрея Долгова еще 10 лет назад собиралась застроить площадку первого троллейбусного депо, но пару лет назад договоры с инвестором расторгли, а площадку забрали. Компания насчитала более 200 миллионов долларов убытков, в связи с чем недавно направила в Мингорисполком и другие госорганы доарбитражное уведомление об урегулировании спора. Оно дает возможность белорусским властям в течение полугода найти решение возникшей проблемы и не доводить ситуацию до иска на указанную сумму.
Но, по словам одного из источников в госорганах, договориться с «Манолиум Процессинг» вряд ли получится. Собеседник поясняет, что стороны «уже не договорились». Говорит, что это произошло несколько лет назад на встрече Авакяна и Долгова с руководством Мингорисполкома.
«Им предложили в судебном порядке расторгнуть договор. То есть, чтобы они на город заявили в суд и суд установил, сколько средств нужно взыскать с города. Они на это не пошли, а город начал действовать по белорусским законам. В итоге — имеем то, что имеем», — рассказывает он.
По словам собеседника вина «Манолиум Процессинг» доказана и белорусские власти "ничего компенсировать не намерены". «Есть решение суда и его будут выполнять», — говорит источник.
Но, правда, есть один пункт, в отношении которого переговоры возможны. Речь идет об 1 миллионе долларов, который «Манолиум Процессинг» перечислила на строительство Нацбиблиотеки. «Здесь можно говорить», — резюмирует собеседник.
В компании Baker&McKenzie, которая является представителем «Манолиум Процессинг» в переговорах по урегулированию инвестиционного спора с Республикой Беларусь, отметили, что инвестор предъявил требования к белорусским властям в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Переговоры подлежат проведению на протяжении 6 месяцев с даты направления доарбитражного уведомления.
«В случае если будет инициировано арбитражное разбирательство, спор между инвестором и Республикой Беларусь будет рассматриваться, как предусмотрено положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ. Местом арбитража будет выбрано нейтральное государство, то есть не Россия и не Беларусь», — отметили в юридической компании. Там также сказали, что пока не получали ответа на доарбитражное уведомление ни от Мингорисполкома, ни от других государственных органов Беларуси.
Напомним, в 2003 году «Манолиум Процессинг» выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова (бывшая Варвашени), Красной и Киселева, где располагалось троллейбусное депо № 1. Предполагалось, что на этом месте инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 миллионов долларов. Чтобы получить участок под застройку, бизнесмены согласились потратить 15 миллионов долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 миллионов долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось. А вот здание нового депо было достроено.
В итоге последние несколько лет инвестор и власти Минска
В итоге по решению судебных инстанций все договоры с инвестором были расторгнуты, а депо по распоряжению главы государства передано городу,
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Мы узнали, как на претензии собираются реагировать власти и где может пройти суд.
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