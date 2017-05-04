Миллион на библиотеку - обсуждаем. Как разрулят претензии инвестора на 200 млн долларов

На днях стало известно, что московская компания «Манолиум Процессинг» намерена через международный суд взыскать с Беларуси более 200 миллионов долларов, если за 6 месяцев сторонам не удастся договориться о мировом урегулировании спора. Мы узнали, как на это собираются реагировать власти и где может пройти суд.



Троллейбусное депо, которое построила «Манолиум Процессинг». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Манолиум Процессинг» бизнесмена Арама Авакяна и его партнера Андрея Долгова еще 10 лет назад собиралась застроить площадку первого троллейбусного депо, но пару лет назад договоры с инвестором расторгли, а площадку забрали. Компания насчитала более 200 миллионов долларов убытков, в связи с чем недавно направила в Мингорисполком и другие госорганы доарбитражное уведомление об урегулировании спора. Оно дает возможность белорусским властям в течение полугода найти решение возникшей проблемы и не доводить ситуацию до иска на указанную сумму.

Но, по словам одного из источников в госорганах, договориться с «Манолиум Процессинг» вряд ли получится. Собеседник поясняет, что стороны «уже не договорились». Говорит, что это произошло несколько лет назад на встрече Авакяна и Долгова с руководством Мингорисполкома.

«Им предложили в судебном порядке расторгнуть договор. То есть, чтобы они на город заявили в суд и суд установил, сколько средств нужно взыскать с города. Они на это не пошли, а город начал действовать по белорусским законам. В итоге — имеем то, что имеем», — рассказывает он.

По словам собеседника вина «Манолиум Процессинг» доказана и белорусские власти "ничего компенсировать не намерены". «Есть решение суда и его будут выполнять», — говорит источник.

Но, правда, есть один пункт, в отношении которого переговоры возможны. Речь идет об 1 миллионе долларов, который «Манолиум Процессинг» перечислила на строительство Нацбиблиотеки. «Здесь можно говорить», — резюмирует собеседник.

В компании Baker&McKenzie, которая является представителем «Манолиум Процессинг» в переговорах по урегулированию инвестиционного спора с Республикой Беларусь, отметили, что инвестор предъявил требования к белорусским властям в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Переговоры подлежат проведению на протяжении 6 месяцев с даты направления доарбитражного уведомления.

«В случае если будет инициировано арбитражное разбирательство, спор между инвестором и Республикой Беларусь будет рассматриваться, как предусмотрено положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ. Местом арбитража будет выбрано нейтральное государство, то есть не Россия и не Беларусь», — отметили в юридической компании. Там также сказали, что пока не получали ответа на доарбитражное уведомление ни от Мингорисполкома, ни от других государственных органов Беларуси.

Напомним, в 2003 году «Манолиум Процессинг» выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова (бывшая Варвашени), Красной и Киселева, где располагалось троллейбусное депо № 1. Предполагалось, что на этом месте инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 миллионов долларов. Чтобы получить участок под застройку, бизнесмены согласились потратить 15 миллионов долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 миллионов долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось. А вот здание нового депо было достроено.

В итоге последние несколько лет инвестор и власти Минска выясняли дело в судах и вышестоящих инстанциях. Инвестор желал получить вложенные в Уручье ресурсы, раз инвестдоговор с ним был расторгнут в 2014 году. Но государство насчитало штрафные санкции, которые покрывали расходы на строительство нового депо. Город стал настаивать на безвозмездной передаче депо, поскольку инвестор самовольно занимает земельный участок площадью 8 га, так как право временного пользования им уже истекло.

В итоге по решению судебных инстанций все договоры с инвестором были расторгнуты, а депо по распоряжению главы государства передано городу, сообщил в марте TUT.BY высокопоставленный чиновник. В настоящее время объект находится на балансе «Минсктранса». Глава Минска Андрей Шорец сказал, что депо следует перепроектировать. Что касается пустующей площадки на Машерова, то сейчас разрабатывается архитектурная концепция. Уже определено, что это будет жилая застройка. Планируется, что заказчиком проекта выступит гособъединение «Минскстрой».