Курсы валют: евро прибавил более двух копеек

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Белорусский рубль вновь подешевел к доллару и евро, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 6 мая по итогам торгов:

Доллар США — 1,8934,

Евро — 2,0756,

100 российских рублей — 3,2381.

Таким образом, на валютных торгах в пятницу доллар прибавил копейку и стал дороже на 0,53% по сравнению с курсом четверга. Евро подорожал более, чем на две копейки — на 1,16%. В целом доллар и евро дорожают с начала мая каждый день. За 100 российских рублей теперь берут более чем на три копейки меньше, его стоимость снизилась на 1,03%.

В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел в четвертый раз с начала недели, по итогам 5 мая — на 0,12%.