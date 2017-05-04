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Курсы валют: евро прибавил более двух копеек

05.05.2017 13:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Белорусский рубль вновь подешевел к доллару и евро, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 6 мая по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,8934,
  • Евро — 2,0756,
  • 100 российских рублей — 3,2381.

Таким образом, на валютных торгах в пятницу доллар прибавил копейку и стал дороже на 0,53% по сравнению с курсом четверга. Евро подорожал более, чем на две копейки — на 1,16%. В целом доллар и евро дорожают с начала мая каждый день. За 100 российских рублей теперь берут более чем на три копейки меньше, его стоимость снизилась на 1,03%.

В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел в четвертый раз с начала недели, по итогам 5 мая — на 0,12%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость евро и доллара вновь выросла по результатам торгов на бирже.

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