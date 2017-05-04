Названы самые серьезные угрозы для белорусов в сети интернет

На компьютере белоруса нашли 5700 вирусов.

Каждый пятый компьютер в Беларуси заражен вредоносными программами. Чаще всего, вирусы заставляют смотреть рекламу, удаляют системные файлы и крадут ценные сведения – такой статистикой внешних угроз поделился интернет-оператор «Атлант Телеком», впервые предоставив абонентам возможность бесплатно установить лицензионный антивирус Dr.Web 10-й версии.

Самым распространенным вирусом в Байнете оказался Trojan.Load.Money. «Троянец», как правило, используется для незаметной установки на компьютер рекламных и вредоносных программ. На втором месте расположился Trojan.KillFiles, который произвольно удаляет системные файлы.

Следом идет более опасный Script.Virus, который проникает на компьютер по электронной почте или через веб-сайты и похищает конфиденциальные данные. Получила распространение и Trojan.Prox: программа использует зараженный компьютер для рассылки спама. Замыкает пятерку относительно безобидная Program.HiddenStart, преследующая, в основном, рекламные цели.

Кроме того, в белорусской сети прижился Trojan.Click, созданный для поиска «мертвых душ» и накрутки показателей интернет-ресурсов. Троянец получает контроль над браузером и перенаправляет запросы жертвы на определенные сайты. Компьютеры белорусов облюбовал и Trojan.PWS.Stealer, который похищает у жертв пароли и другие ценные сведения.

В целом, белорусам чаще всего приходится сталкиваться в интернете с инфицированными программами – на них приходится каждый второй неприятный инцидент. В 28% случаев антивирусный «паук» ловит потенциально опасные приложения. Около 9% нежелательных программ приходится на навязчивую рекламу, еще 7% – на контейнеры с вирусами. Остальные угрозы, в том числе программы для взлома, занимают 6% в общем потоке вредоносного трафика. При этом с начала года у абонентов были обнаружены угрозы, провоцирующие DDoS-атаки на различные сайты.

Подавляющее большинство вирусов нацелено на компьютеры, однако всё большую активность начинают проявлять программы, заражающие Android-устройства. Это, например, касается «троянцев», которые устанавливают вирусы, накручивают счетчики незаметными «кликами» и «сливают» личные данные владельцев смартфона на управляющие сервера.

«Вредоносные программы не только препятствуют комфортной работе, но и создают угрозу сохранения конфиденциальности. Нередко технические проблемы с интернет-соединением возникают именно из-за вирусов. Помогая абонентам защитить свои компьютеры, интернет-оператор тем самым сокращает и число нежелательных инцидентов в своей сети», – пояснил начальник управления по фиксированной связи velcom Олег Гаврилов.

Чтобы защитить абонентов от вирусов, «Атлант Телеком» предложил бесплатно установить или обновить антивирус Dr.Web до версии 10.0. В отличие от предшествующей версии, она обладает превентивной защитой от шифровальщиков и совместима с операционной системой Windows 10. За несколько недель с момента обновления Dr.Web «поймал» и обезвредил более 18 тыс. вирусов на 2 тыс. устройствах.