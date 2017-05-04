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Доллар и евро на торгах 5 мая подорожали, российский рубль подешевел

05.05.2017 13:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Доллар и евро на торгах 5 мая подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на Br0,01 до Br1,8934 (4 мая - Br1,8834 за $1).Курс евро вырос на Br0,0239 и составляет Br2,0756 (4 мая - Br2,0517 за 1 евро).Российский рубль подешевел на Br0,0336 до Br3,2381 за 100 российских рублей (4 мая - Br3,2717 за 100 российских рублей).-0-Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар подорожал на Br0,01 до Br1,8934 (4 мая - Br1,8834 за $1). Курс евро вырос на Br0,0239 и составляет Br2,0756 (4 мая - Br2,0517 за 1 евро).

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